Красный чертенок. Что нужно знать о фильме «Хеллбой»?

Хеллбой — кто он?

Вымышленный персонаж из комиксов, издаваемых Dark Horse. Впервые о герое заговорили в 1993 году, после чего он всё чаще стал появляться на страницах печатных изданий. Родился наш Анунг Ун Рама (настоящее имя Хеллбоя) прямиком в аду. На Земле он оказался после таинственного ритуала, который проводили оккультисты Третьего рейха, но позже попал к американцам и позволил уравновесить силы во Второй мировой войне.

ФОТО: Mark Rogers / ZUMAPRESS.com

На что способен Хеллбой?

У демона нечеловеческая сила и выносливость. Хеллбой может исцелять свои раны, а также он неуязвим к огню. Вместе с этим Хеллбой способен оживлять умерших и разговаривать с ними, дабы получать необходимую информацию.

ФОТО: Mark Rogers / ZUMAPRESS.com

Из-за воспитания в кругу американских военных наш герой в совершенстве владеет огнестрельным и холодным оружием.

Кто снял новый фильм?

Режиссёр — британец Нил Маршалл. До этого он уже работал над "кровавыми" фильмами и сериалами. В послужном списке британца: "Центурион" (исторический эпос), "Псы-воины" (боевик про оборотней), "Судный день" (антиутопия с уймой эффектных убийств). Также Маршалл снял один из лучших эпизодов "Игры престолов" (про битву на Черноводной).

ФОТО: Rights Managed / ROGUE PICTURES / INTREPID PICTUR

По сравнению с Гильермо дель Торо, британец решил сделать максимально жестокий фильм (новый "Хеллбой" получил рейтинг 18+, в то время как дель Торо снимал семейное кино с рейтингом 13+).

А главные роли за кем?

Главного героя (Хеллбоя) сыграл Дэвид Харбор.

ФОТО: Baden Roth / ZUMAPRESS.com

Это культовый актёр, который заработал популярность благодаря сериалам "Банши", "Служба новостей", "Очень странные дела" и многим другим. Также он играл Декстера в "Отряде самоубийц".

ФОТО: Mark Rogers / ZUMAPRESS.com

Главную злодейку сыграла Милла Йовович. Звезде "Обители зла" досталась роль Нимуэ, древней британской ведьмы. Её задача — уничтожить всё человечество. Земного отца Хеллбоя сыграл Иэн Макшейн (один из "Американских богов").

ФОТО: Jack Shea/Starshots/Broadimage / Jack Shea/Starshots/Broadimage