«Игры разумов»: безумный Шон Пенн помогает гению Мэлу Гибсону
Интригующая драма с Мелом Гибсоном и Шоном Пенном в главных ролях выходит в кино уже на следующей неделе! Премьера фильма запланирована на 18 апреля!
Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 19 апреля!
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