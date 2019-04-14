Пн, 15.04.2019
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Новый взгляд на «Белоснежку»: в ролях — блистательная Изабель Юппер
Скоро в кино!

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ФОТО: IMDB

Красота Клэр (Лу де Лааж – «Непорочные», «Ожидание») вызывает у её мачехи Мод (Изабель Юппер – «Она», «Грета») столь сильную зависть, что женщина задумывает убить девушку.

Клэр спасает от гибели таинственный незнакомец и привозит к себе на ферму. Героиня решает остаться в поселке – и вызывает немалый интерес у его жителей…

Под ее чары подпадают целых семеро мужчин! Так начинается удивительное освобождение героини– телесное и духовное…

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 26 апреля!

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