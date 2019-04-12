Люди в черном уже не те... Они лучше! Смотри свежий трейлер

Уже в начале июля поклонники франшизы "Люди в черном" увидят на киноэкранах четвертую часть. Лента представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.
Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.
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