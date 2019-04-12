Сб, 13.04.2019

Люди в черном уже не те... Они лучше! Смотри свежий трейлер

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Men in Black: International (2019)

ФОТО: Giles Keyte / Image supplied by Capital Pictures

Уже в начале июля поклонники франшизы "Люди в черном" увидят на киноэкранах четвертую часть. Лента представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.

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