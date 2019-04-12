Пт, 12.04.2019

Всей семьей в Apollo! Узнай, как сходить в кино и получить крутой приз в эту субботу

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This image released by Paramount Animation shows June, voiced by Sofia Mali, right, and her mom, voiced by Jennifer Garner, in a scene from the animated film "Wonder Park." (Paramount Animation via AP)

ФОТО: Photo Credit: Paramount Animation / AP

Приходите всей семьей в кинотеатры Apollo в Таллинне, Тарту, Пярну и на Сааремаа в эту субботу, 13 апреля! На месте вас ожидают различные развлекательные мероприятия, сладкие сюрпризы и увлекательные призы!

В рамках Дня семьи в Apollo состоится показ увлекательного мультфильма «Волшебный парк Джун»! Билеты на показ можно приобрести только на странице Apollo Kino или в официальном приложении! 

Целый выводок невозможной милоты и мемогеничности зверья и Мила Кунис на оригинальной озвучке - в новом трейлере потенциального анимационного хита Paramount Pictures «Волшебный парк Джун», представленном на Супербоуле.

По сюжету фильма, обладающая богатой фантазией девочка Джун вдруг выясняет, что придуманный ею парк аттракционов - на самом деле локация вполне реальная. И находится под угрозой. Отвратить которую протагонистке предстоит в коалиции с вышеназванными товарищами. Зачастую, как видим, неуклюжими.

"Парк" - плод совместного приложения усилий интернациональной команды, где, в частности, состоят люди, делавшие фильмы "Миссия невыполнима", "Люди в черном", "Небесный капитан и мир будущего", "Как приручить дракона" и "Король Лев".

Голоса героям, помимо Кунис, подарили Дженнифер Гарнер, Джон Оливер, Мэттью Бродерик.

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 12 апреля!

Билеты на остальные сеансы мультфильма найдешь здесь!

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