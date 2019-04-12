Влюбленность ей к лицу! Моника Беллуччи появилась на публике с молодым возлюбленным

О романе Моники Беллуччи с владельцем арт-галереи Николасом Лефевром заговорили еще в декабре прошлого года. Однако скрывать свой роман и впервые вместе появиться на публике пара решилась лишь месяц назад. Тогда возлюбленные были замечены на показе Chanel в рамках парижской Недели моды. С тех пор Моника и Николас часто радуют общественность совместными выходами.