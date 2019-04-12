Влюбленность ей к лицу! Моника Беллуччи появилась на публике с молодым возлюбленным

Пара приковала к себе все взгляды во время нового выхода.
О романе Моники Беллуччи с владельцем арт-галереи Николасом Лефевром заговорили еще в декабре прошлого года. Однако скрывать свой роман и впервые вместе появиться на публике пара решилась лишь месяц назад. Тогда возлюбленные были замечены на показе Chanel в рамках парижской Недели моды. С тех пор Моника и Николас часто радуют общественность совместными выходами.
К примеру, недавно пара стала гостями на гала-вечере бренда Cartier в Париже. На красной дорожке 54-летняя Беллуччи и 36-летний Лефевр с удовольствие позировали фотографам и держались за руки, не отходя друг от друга ни на минуту.