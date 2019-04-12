Красная дорожка: в Таллинне состоялась премьера фильма о легендарном эстонском гонщике Отте Тянаке

Весь минувший год съемочная команда сопровождала Тянака в разных уголках мира и следила за его попытками завоевать титул чемпиона мира. За кадром членам съемочной команды становились свидетелями как критических моментов, так и радости победы. Фильм приоткроет перед зрителем дверь в закулисье полных адреналина гонок и покажет то, что обычно недоступно широкой общественности.

«Цель фильма – запечатлеть события так, как они происходят на самом деле. Здесь нет никакой актерской игры, и перед камерами я веду себя как в жизни», – прокомментировал Отт Тянак. В то же время он верит, что фильм выйдет увлекательным. «И минувший год, и всю мою карьеру, определенно, нельзя назвать скучными».

Для съемочной команды стало сюрпризом то, что известный своим замкнутым характером спортсмен перед камерой неожиданно откровенно рассказывал о случавшихся в его жизни победах и неудачах.

Параллельно со взлетами и падениями карьеры гонщика на экране разворачивается человеческая история о том, как упрямый парень с Сааремаа, невзирая ни на что, добился невероятных успехов в элитном спорте. Его путь к титулу одного из самых быстрых автогонщиков мира напоминал американские горки. На экране перипетии богатой приключениями жизни и карьеры Отта Тянака раскроют люди, которые в разное время близко с ним общались, а также, разумеется, сам спортсмен.