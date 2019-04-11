Жарко! Несравненная Милла Йовович на премьере «Хеллбоя» в Нью-Йорке

Милла Йовович рассказала о своём неизгладимом впечатлении от встречи с загримированным Дэвидом. Актриса отметила, что он и так парень достаточно высокий, а в костюме, в маске и с рогами получилось очень реалистично и зрелищно. Впервые столкнувшись с ним, актриса испытала натуральный шок.

В беседе с журналистами Милла Йовович подчеркнула, что на самом деле, образ главного героя у Дэвида Харбора получился на все 100%. Актёр проникся самой сутью своего героя и сумел на экране стать таким же самоуверенным, язвительным и ярким. Звезда Голливуда считает Дэвида идеальным воплощением его роли. Она отметила также, что это становится понятно с первых же секунд его появления.

Относительно своей героини, Кровавой королевы Нимуэ, актриса заметила, что играет роль достаточно непростой женщины. Её героине искренне верится в возможность объединения двух миров: созданий из мира тьмы и человечества.