Что бы мы делали без Beatles?! На экраны выходит музыкальная комедия «Yesterday»

Сюжет посвящён истории музыканта-неудачника Джека Малика (Химеш Патель), живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли (Лили Джеймс), парень решает перестать мечтать о славе и забросить свое любимое дело.
Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни.
Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четверки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растет, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него!
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