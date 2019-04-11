Что бы мы делали без Beatles?! На экраны выходит музыкальная комедия «Yesterday»

Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни.

Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четверки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растет, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него!