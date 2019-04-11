Пт, 12.04.2019
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Что бы мы делали без Beatles?! На экраны выходит музыкальная комедия «Yesterday»

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Himesh Patel & Ed Sheeran Yesterday (2019) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/RFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: Jonathan Prime / Image supplied by Capital Pictures

Сюжет посвящён истории музыканта-неудачника Джека Малика (Химеш Патель), живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли (Лили Джеймс), парень решает перестать мечтать о славе и забросить свое любимое дело. 

Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни.

Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четверки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растет, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него!

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 28 июня!

Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

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