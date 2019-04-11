Ох, что творят! В Сети появился трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
Студия Illumination в очередной раз решила порадовать киноманов и опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного фильма «Тайная жизнь домашних животных 2».
Во второй части мультипликационного блокбастера нам снова расскажут о приключениях домашних питомцев в то время, когда их хозяева отлучаются по своим делам и оставляют животных одних дома. В качестве режиссёра вернулся Крис Рено (первые две части «Гадкого я», «Лоракс»), сценарий вновь написал Брайан Линч («Кот в сапогах», «Миньоны»). Свои голоса персонажам подарили Пэттон Освальт, Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Лэйк Белл, Хэннибал Бёресс, Альберт Брукс и Харрисон Форд.
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