Русская топ-модель становится наемной убийцей в дебютном трейлере «Анны» Люка Бессона

В трейлере главная героиня модель Анна Полякова оказывается наемной убийцей и расправляется с десятком мафиози при помощи столовых приборов, оказывается в советском военном бункере и едет на следующее задание в Париж.

Вместе с Сашей Лусс в фильме сыграют Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и Александр Петров. Сценарист и режиссер картины — Люк Бессон («Такси», «Леон» и «Пятый элемент»). Бюджет «Анны» составил около 30 млн долларов!