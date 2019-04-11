Пт, 12.04.2019
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Русская топ-модель становится наемной убийцей в дебютном трейлере «Анны» Люка Бессона

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«Anna»

ФОТО: Kaader videost

Вышел дебютный трейлер нового проекта Люка Бессона — криминального боевика «Анна» с российской топ-моделью и актрисой Сашей Лусс в главной роли.

В трейлере главная героиня модель Анна Полякова оказывается наемной убийцей и расправляется с десятком мафиози при помощи столовых приборов, оказывается в советском военном бункере и едет на следующее задание в Париж.

Вместе с Сашей Лусс в фильме сыграют Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и Александр Петров. Сценарист и режиссер картины — Люк Бессон («Такси», «Леон» и «Пятый элемент»). Бюджет «Анны» составил около 30 млн долларов!

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