Миллионеры из Вестероса. Сколько зарабатывают звёзды «Игры престолов»

14апреля 2019 года стартует заключительный (восьмой) сезон популярного телевизионного сериала "Игра престолов".
Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 500 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 13 миллионов долларов.
Кит Харингтон (Джон Сноу)
За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 12 миллионов долларов.
Лина Хиди (Серсея Ланнистер)
За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актриса зарабатывает 500 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 9 миллионов долларов.
Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)
За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 16 миллионов долларов.
Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)
За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 16 миллионов долларов.
Мэйси Уильямс (Арья Старк)
За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 150 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 6 миллионов долларов.
Софи Тёрнер (Санса Старк)
За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 150 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 6 миллионов долларов.