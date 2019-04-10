Миллионеры из Вестероса. Сколько зарабатывают звёзды «Игры престолов»

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Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)

За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 500 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 13 миллионов долларов.

ФОТО: Helen Sloan / AP

Кит Харингтон (Джон Сноу)

За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 12 миллионов долларов.

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Лина Хиди (Серсея Ланнистер)

За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актриса зарабатывает 500 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 9 миллионов долларов.

ФОТО: Helen Sloan / AP

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 16 миллионов долларов.

ФОТО: Macall B. Polay/AP/Scanpix

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

За съёмки в одном эпизоде "Игры престолов" актёр зарабатывает 500 тысяч долларов. Его состояние оценивают в 16 миллионов долларов.

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Мэйси Уильямс (Арья Старк)

За съёмки в одной серии "Игры престолов" актриса зарабатывает 150 тысяч долларов. Её состояние оценивают в 6 миллионов долларов.

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Софи Тёрнер (Санса Старк)