Семейка Адамс возвращается! Смотри свежий тизер крутого мультфильма

Это самая ужасная и самая лучшая семейка одновременно. Они имеют странные увлечения и любят черный цвет. Родители разрешают детям делать плохие вещи, потому что для них они хорошие. В странной семейке Адамс все по-старому. По крайней мере, Universal Pictures ничего не изменили. В тизере мультфильма «Семейка Адамс» все по-черному счастливы.
Сюжет нового мультфильма о любимой семье основан на комиксах Аддамс, а не на предыдущих экранизациях. Что именно будет происходить с членами семьи Адамс пока непонятно. Но, похоже, все начнется с переезда в мрачный особняк.
Главных героев озвучилы Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфхард, Оскар Айзек, Бетт Мидлер, Эллисон Дженни и другие. Режиссерами выступили Грег Тирнан и Конрад Вернон. Над сценарием работала Памела Петтлер совместно с Мэттом Либерманом.
Смотри мультфильм «Семейка Адамс» в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже в октябре этого года!