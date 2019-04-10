Семейка Адамс возвращается! Смотри свежий тизер крутого мультфильма

Это самая ужасная и самая лучшая семейка одновременно. Они имеют странные увлечения и любят черный цвет. Родители разрешают детям делать плохие вещи, потому что для них они хорошие. В странной семейке Адамс все по-старому. По крайней мере, Universal Pictures ничего не изменили. В тизере мультфильма «Семейка Адамс» все по-черному счастливы.