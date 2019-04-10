Чт, 11.04.2019
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ТОП-15 лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому

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Scary Stories to Tell in the Dark (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Кинематограф 2019 поражает огромным спектром кинокартин, которые обязательно удивят ожесточенных киноманов и телезрителей, которые всегда ожидают интересный сюжет. Премьеры фильмов 2019 бесспорно удивили поклонников и критиков, захватив их внимание с первых минут.

Уже известно, что первая кинолента, в которой предстает супергероем не мужчина, а женщина, под названием «Капитан Марвел» побила все рекорды. Фантастический боевик собрал почти полмиллиарда долларов кассовых сборов.

Стекло

Начало проката в Эстонии: 18 января 2019

Детектив рассказывает об опасных преступниках, у которых есть проблемы с расстройствами личности. Все трое находятся в психиатрической больнице. Один из них считает себя супергероем, несмотря на то, что он стареет.

Другой - террорист-инвалид "Мистер Сктекло". В противовес им, третий преступник является очень опасным, ведь в нем умещается 23 разных личности, которые борятся между собой.

Мария – королева Шотландии

Начало проката в Эстонии: 1 февраля 2019

Фильм "Мария – королева Шотландии" рассказывает о трагической истории жизни и смерти Марии Стюарт.

Католичка Мария Стюарт – королева Шотландии, а также возможная наследница английского престола, ведь ее кузина – королева Англии, протестантка Елизавета I – не имеет детей. Лента познакомит вас с безжалостной Елизаветой I и дерзкой Марией Стюарт, которые будут соперничать в политике и любви.

Зеленая книга

Начало проката в Эстонии: 11 февраля 2019

"Зеленая книга" – комедийная драма, которая рассказывает о существующем в середине прошлого века справочнике для темнокожих туристов. Справочник "Зеленая книга" помогал путешественникам найти безопасные места для ночевки, заправки, магазины и другие нужные сервисы.

Таким справочником пользуются главные герои фильма, которые отправляются в поездку по южной Америке, что изменит их жизнь. Лента получила заветную награду Оскар-2019 в номинации "Лучший фильм года", а также получила статуэтку в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

Капитан Марвел

Сейчас в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Фильм рассказывает о женщине-супергероине, которая обладает уникальными способностями. Все события происходят в 1990-х годах.

Лента подробно рассказывает, как пилот ВВС США из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии стала супергероем Капитаном Марвел и получила сверхспособности. В главной роли фильма предстает голливудская актриса Бри Ларсон.

Вернуть Бена

Начало проката в Эстонии: 15 февраля 2019

Главную роль в фильме "Возвращение Бена" исполняет известная актриса Джулия Робертс. В фильме она предстает в образе матери, которая переживает сложные отношения с сыном.

Сын героини сбегает из реабилитационного центра к матери, убеждая ее, что он изменился и стал таким, как и раньше. Однако женщина понимает, что Бен остался прежним. У нее есть сутки, чтобы не допустить беды.

Дамбо

Сейчас в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

80 лет назад вышел мультфильм о забавном слоненке, который умело летать. И вот спустя столько времени выходит римейк от Режиссера Тима Бертона.

По сюжету, семья бывшего циркового артиста становится опекуном новорожденного слоника. Дети мужчины дают ему имя Дамбо. Узнав о том, что слоненок благодаря своим ушам умеет летать, владелец цирка решает при любых обстоятельствах сделать его звездой своего шоу.

Хеллбой

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

По сюжету, Хеллбой отправляется в Англию, где его ждет очень важная миссия. Он должен победить средневековую ведьму – Кровавую королеву Нимуэ, жену Мэрилин.

Однако такое противостояние может спровоцировать падение мира. Этого Хеллбой изо всех сил пытается избежать.

Проклятие Ла Йороны

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 19 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Фильм ужасов " Проклятие Ла Йороны – это мексиканская легенда о плачущей женщине. Упоминание ее имени вызывает страх у всех по всему миру. И в Лос-Анджелесе в 1970-х годах Ла Йорона отправляется на охоту за детьми.

Мстители: Финал

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 26 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

К супергероям в приключенческом боевике, которых мы увидели в "Войне бесконечности", присоединятся Капитан Марвел, Человек-Муравей и Оса.

В фильме продолжится история, начатая в "Войне бесконечности" – супергерои будут спасать мир. Студия Marvel намерена поддерживать высокий уровень секретности во всем относительно содержания фильма, поэтому остается дождаться лишь премьеры.

В пяти шагах от любви

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 19 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

По сюжету, пара подростков с опасными для жизни заболеваниями встречаются в больнице и влюбляются друг в друга.

Однако пространство, в котором они живут, диктует жесткое условие – они должны находиться не ближе метра друг от друга, им не позволено даже прикасаться друг к другу. Но настоящая любовь не знает границ, и чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила.

Отпетые мошенницы

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!

По сюжету киноленты, мошенницы отлично выполняют свою "грязную" работу, помогая друг другу. Одна тщательно планирует крупные аферы, тогда как другая выбирает быстрые дела мгновенной прибылью.

Однако им придется столкнуться в борьбе за деньги молодого и наивного миллиардера.

Алладдин

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 24 мая!

Аладдин, юный ворюга, который хочет стать принцем, для того чтобы сыграть свадьбу с принцессой Жасмин.

Однако именно в это время визирь Аграбы Джафар хочет заполучить всемирную власть, поэтому он устраивает охоту за волшебной лампой, которая хранится в пещере чудес. Войти в нее может только с помощью драгоценного камня алмаза, которым становится Аладдин.

Годзилла ІІ Король монстров

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 31 мая!

Во второй части фильма "Годзилла II Король монстров" агентство "Монарх" изо всех сил пытается сдержать могучих монстров. Годзилла будет противостоять суперохотникам Мотри, Родану и трехглавому Кингу Гидори.

Этих чудовищ долгое время считали лишь мифическим созданиями, но они возродились из легенд, чтобы сойтись в битве, которая поставит под угрозу существование человечества.

Темный феникс

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня!

В приключенческом боевике "Темный феникс" людям Икс придется встретиться с ужасным и мощным врагом – Джин Грей, которая является одной из них. Выполняя спасательную миссию в космосе, Джин едва не погибла от удара таинственной вселенской силы.

По возвращению домой оказывается, что таинственная сила сделала Джин не только всемогущей, но и очень неуравновешенной. Соперничая с собственной внутренней сущностью, Джин дает волю своим супервозможностям настолько сильно, что не может их ни понять, ни обуздать.

Рокетман

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня!

Фильм "Рокетмен" - кинолента, которая рассказывает об истории жизни Элтона Джона. Сюжет знакомит зрителя с молодостью музыканта, показывая его путь к славе.

Название фильма – отсылка к одной из самых знаменитых песен британского музыканта "Rocket Man". Главную роль исполняет Терон Эджертон, который известен по фильму "Kingsman".

Люди в черном: Интернешнл

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!

Поклонники франшизы "Люди в черном" увидят на киноэкранах четвертую часть. Лента представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

События фильма будут происходить в другом месте. Известно, что агентов Джея и Кея в фильме не будет, однако действие будет происходить в той же вселенной.

Человек-паук: Вдали от дома

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля!

Главную роль в фильме снова сыграет Том Холланд. Фильм "Человек-паук: Далеко от дома" стал сиквелом к фильму о супергерое Marvel.

По сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. Вместе с ним супергерой объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру.

Оно: Часть вторая

Действие фильма происходит через 27 лет после первой встречи главных героев с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя личная жизнь. Однако неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их снова собраться вместе. Зло вновь проснется в городе Дерри, ведь Оно приходит каждые 27 лет.

Джокер

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября!

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой».

Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Однажды в Голливуде

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века».

По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Страшные истории для рассказа в темноте

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

Проклятие Аннабель 3

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника.

Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

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