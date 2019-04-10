ТОП-15 лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому

Темный феникс

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня!

В приключенческом боевике "Темный феникс" людям Икс придется встретиться с ужасным и мощным врагом – Джин Грей, которая является одной из них. Выполняя спасательную миссию в космосе, Джин едва не погибла от удара таинственной вселенской силы.

По возвращению домой оказывается, что таинственная сила сделала Джин не только всемогущей, но и очень неуравновешенной. Соперничая с собственной внутренней сущностью, Джин дает волю своим супервозможностям настолько сильно, что не может их ни понять, ни обуздать.

Рокетман

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня!

Фильм "Рокетмен" - кинолента, которая рассказывает об истории жизни Элтона Джона. Сюжет знакомит зрителя с молодостью музыканта, показывая его путь к славе.

Название фильма – отсылка к одной из самых знаменитых песен британского музыканта "Rocket Man". Главную роль исполняет Терон Эджертон, который известен по фильму "Kingsman".

Люди в черном: Интернешнл

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!

Поклонники франшизы "Люди в черном" увидят на киноэкранах четвертую часть. Лента представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

События фильма будут происходить в другом месте. Известно, что агентов Джея и Кея в фильме не будет, однако действие будет происходить в той же вселенной.

Человек-паук: Вдали от дома

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля!

Главную роль в фильме снова сыграет Том Холланд. Фильм "Человек-паук: Далеко от дома" стал сиквелом к фильму о супергерое Marvel.

По сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. Вместе с ним супергерой объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру.

Оно: Часть вторая

Действие фильма происходит через 27 лет после первой встречи главных героев с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя личная жизнь. Однако неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их снова собраться вместе. Зло вновь проснется в городе Дерри, ведь Оно приходит каждые 27 лет.

Джокер

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября!

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой».

Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Однажды в Голливуде

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века».

По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Страшные истории для рассказа в темноте

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

Проклятие Аннабель 3

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника.