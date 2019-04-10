ТОП-15 лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому

Кинематограф 2019 поражает огромным спектром кинокартин, которые обязательно удивят ожесточенных киноманов и телезрителей, которые всегда ожидают интересный сюжет. Премьеры фильмов 2019 бесспорно удивили поклонников и критиков, захватив их внимание с первых минут.
Уже известно, что первая кинолента, в которой предстает супергероем не мужчина, а женщина, под названием «Капитан Марвел» побила все рекорды. Фантастический боевик собрал почти полмиллиарда долларов кассовых сборов.
Стекло
Начало проката в Эстонии: 18 января 2019
Детектив рассказывает об опасных преступниках, у которых есть проблемы с расстройствами личности. Все трое находятся в психиатрической больнице. Один из них считает себя супергероем, несмотря на то, что он стареет.
Другой - террорист-инвалид "Мистер Сктекло". В противовес им, третий преступник является очень опасным, ведь в нем умещается 23 разных личности, которые борятся между собой.
Мария – королева Шотландии
Начало проката в Эстонии: 1 февраля 2019
Фильм "Мария – королева Шотландии" рассказывает о трагической истории жизни и смерти Марии Стюарт.
Католичка Мария Стюарт – королева Шотландии, а также возможная наследница английского престола, ведь ее кузина – королева Англии, протестантка Елизавета I – не имеет детей. Лента познакомит вас с безжалостной Елизаветой I и дерзкой Марией Стюарт, которые будут соперничать в политике и любви.
Зеленая книга
Начало проката в Эстонии: 11 февраля 2019
"Зеленая книга" – комедийная драма, которая рассказывает о существующем в середине прошлого века справочнике для темнокожих туристов. Справочник "Зеленая книга" помогал путешественникам найти безопасные места для ночевки, заправки, магазины и другие нужные сервисы.
Таким справочником пользуются главные герои фильма, которые отправляются в поездку по южной Америке, что изменит их жизнь. Лента получила заветную награду Оскар-2019 в номинации "Лучший фильм года", а также получила статуэтку в номинации "Лучший оригинальный сценарий".
Капитан Марвел
Сейчас в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Фильм рассказывает о женщине-супергероине, которая обладает уникальными способностями. Все события происходят в 1990-х годах.
Лента подробно рассказывает, как пилот ВВС США из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии стала супергероем Капитаном Марвел и получила сверхспособности. В главной роли фильма предстает голливудская актриса Бри Ларсон.
Вернуть Бена
Начало проката в Эстонии: 15 февраля 2019
Главную роль в фильме "Возвращение Бена" исполняет известная актриса Джулия Робертс. В фильме она предстает в образе матери, которая переживает сложные отношения с сыном.
Сын героини сбегает из реабилитационного центра к матери, убеждая ее, что он изменился и стал таким, как и раньше. Однако женщина понимает, что Бен остался прежним. У нее есть сутки, чтобы не допустить беды.
Дамбо
Сейчас в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
80 лет назад вышел мультфильм о забавном слоненке, который умело летать. И вот спустя столько времени выходит римейк от Режиссера Тима Бертона.
По сюжету, семья бывшего циркового артиста становится опекуном новорожденного слоника. Дети мужчины дают ему имя Дамбо. Узнав о том, что слоненок благодаря своим ушам умеет летать, владелец цирка решает при любых обстоятельствах сделать его звездой своего шоу.
Хеллбой
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
По сюжету, Хеллбой отправляется в Англию, где его ждет очень важная миссия. Он должен победить средневековую ведьму – Кровавую королеву Нимуэ, жену Мэрилин.
Однако такое противостояние может спровоцировать падение мира. Этого Хеллбой изо всех сил пытается избежать.
Проклятие Ла Йороны
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 19 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Фильм ужасов " Проклятие Ла Йороны – это мексиканская легенда о плачущей женщине. Упоминание ее имени вызывает страх у всех по всему миру. И в Лос-Анджелесе в 1970-х годах Ла Йорона отправляется на охоту за детьми.
Мстители: Финал
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 26 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
К супергероям в приключенческом боевике, которых мы увидели в "Войне бесконечности", присоединятся Капитан Марвел, Человек-Муравей и Оса.
В фильме продолжится история, начатая в "Войне бесконечности" – супергерои будут спасать мир. Студия Marvel намерена поддерживать высокий уровень секретности во всем относительно содержания фильма, поэтому остается дождаться лишь премьеры.
В пяти шагах от любви
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 19 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
По сюжету, пара подростков с опасными для жизни заболеваниями встречаются в больнице и влюбляются друг в друга.
Однако пространство, в котором они живут, диктует жесткое условие – они должны находиться не ближе метра друг от друга, им не позволено даже прикасаться друг к другу. Но настоящая любовь не знает границ, и чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила.
Отпетые мошенницы
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!
По сюжету киноленты, мошенницы отлично выполняют свою "грязную" работу, помогая друг другу. Одна тщательно планирует крупные аферы, тогда как другая выбирает быстрые дела мгновенной прибылью.
Однако им придется столкнуться в борьбе за деньги молодого и наивного миллиардера.
Алладдин
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 24 мая!
Аладдин, юный ворюга, который хочет стать принцем, для того чтобы сыграть свадьбу с принцессой Жасмин.
Однако именно в это время визирь Аграбы Джафар хочет заполучить всемирную власть, поэтому он устраивает охоту за волшебной лампой, которая хранится в пещере чудес. Войти в нее может только с помощью драгоценного камня алмаза, которым становится Аладдин.
Годзилла ІІ Король монстров
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 31 мая!
Во второй части фильма "Годзилла II Король монстров" агентство "Монарх" изо всех сил пытается сдержать могучих монстров. Годзилла будет противостоять суперохотникам Мотри, Родану и трехглавому Кингу Гидори.
Этих чудовищ долгое время считали лишь мифическим созданиями, но они возродились из легенд, чтобы сойтись в битве, которая поставит под угрозу существование человечества.
Темный феникс
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня!
В приключенческом боевике "Темный феникс" людям Икс придется встретиться с ужасным и мощным врагом – Джин Грей, которая является одной из них. Выполняя спасательную миссию в космосе, Джин едва не погибла от удара таинственной вселенской силы.
По возвращению домой оказывается, что таинственная сила сделала Джин не только всемогущей, но и очень неуравновешенной. Соперничая с собственной внутренней сущностью, Джин дает волю своим супервозможностям настолько сильно, что не может их ни понять, ни обуздать.
Рокетман
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 июня!
Фильм "Рокетмен" - кинолента, которая рассказывает об истории жизни Элтона Джона. Сюжет знакомит зрителя с молодостью музыканта, показывая его путь к славе.
Название фильма – отсылка к одной из самых знаменитых песен британского музыканта "Rocket Man". Главную роль исполняет Терон Эджертон, который известен по фильму "Kingsman".
Люди в черном: Интернешнл
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!
Поклонники франшизы "Люди в черном" увидят на киноэкранах четвертую часть. Лента представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.
События фильма будут происходить в другом месте. Известно, что агентов Джея и Кея в фильме не будет, однако действие будет происходить в той же вселенной.
Человек-паук: Вдали от дома
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля!
Главную роль в фильме снова сыграет Том Холланд. Фильм "Человек-паук: Далеко от дома" стал сиквелом к фильму о супергерое Marvel.
По сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. Вместе с ним супергерой объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру.
Оно: Часть вторая
Действие фильма происходит через 27 лет после первой встречи главных героев с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя личная жизнь. Однако неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их снова собраться вместе. Зло вновь проснется в городе Дерри, ведь Оно приходит каждые 27 лет.
Джокер
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября!
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой».
Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
Однажды в Голливуде
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!
Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века».
По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Страшные истории для рассказа в темноте
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!
Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.
Проклятие Аннабель 3
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа!
Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника.
Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.