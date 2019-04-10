Звезда «Мстителей» рассказал, как его дочь чуть не погибла из-за его ошибки

Знаменитый голливудский актер Крис Хемсворт хоть и играет супергероя в фильмах, но в реальной жизни он так же подвержен ошибкам, как и любой другой человек. Актер посетил вечернее шоу Jimmy Kimmel Live вместе с тремя его коллегами по "Мстителям": Скарлетт Йоханссон, Робертом Дауни-Младшим и Полом Раддом.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки ФОТО: Lory Ayala / Lory Ayala

Во время эфира на шоу Крис вспомнил шокирующую историю о том, как его маленькая дочь несколько лет назад чуть не погибла в Диснейленде из-за его ошибки!

Дело в том, что в парках развлечений есть ограничение по росту на некоторые аттракционы, и чтобы 6-летнюю Индию (дочь Криса) пропустили на американские горки, актер подложил ей в обувь два шоколадных батончика, чтобы увеличить ее рост. По слова Хемсворта, девочка очень хотела покататься на горках: "Я подложил ей два шоколадных батончика в обувь и у нас получилось. Я тогда подумал: "Отлично, милая, мы сломали систему".