Похожа или нет: в Сети активно обсуждают актрису, которая сыграет принцессу Диану

Я очень рада присоединиться к касте "Короны". Я смотрю этот сериал с самого первого эпизода. Принцесса Диана была и остается идеалом, сыграть который большая честь и ответственность. Но, я думаю, с такой замечательной командой во главе с Питером Морганом все получится!"