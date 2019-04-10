Чт, 11.04.2019
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Похожа или нет: в Сети активно обсуждают актрису, которая сыграет принцессу Диану
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Printsess Diana.

ФОТО: MEGA, TopFoto/Scanpix

Создатели телесериала "Корона" нашли актрису для роли Леди Ди.

Начинающая актриса-новичок Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в драматическом самом дорогом телесериале компании Netflix "Корона", который рассказывает историю британской королевской семьи в ХХ веке. 

This combination photo shows Diana, Princess of Wales, at the United Cerebral Palsy's annual dinner in New York on Dec. 11, 1995, left, and actress Emma Corrin, who has been cast to portray Lady Diana Spencer in season four of the Netflix series "The Crown." (AP Photo, left, and Faye Thomas/Netflix via AP)

ФОТО: / AP

Как сообщает издание Variety, актриса известна зрителям из нескольких картин: она снималась в фильме "Вина" с Кирой Найтли и сериале "Гранчестер" с Джеймсом Нортоном, а сейчас занята в сериале "Пенниворт".

По данным издания, Коррин в роли принцессы Дианы, скорее всего, впервые появится в сериале в четвертом сезоне, дата выхода которого в данный момент неизвестна.

Корин, комментируя свою новую роль, подчеркнула, что находится "вне себя от восторга". 

Я очень рада присоединиться к касте "Короны". Я смотрю этот сериал с самого первого эпизода. Принцесса Диана была и остается идеалом, сыграть который большая честь и ответственность. Но, я думаю, с такой замечательной командой во главе с Питером Морганом все получится!"

- опубликовано в посте актрисы в Instagram.

Однако среди поклонников возникло большое обсуждение сходства Коррин на Леди Ди, одни находят общие черты, другие, напротив, считают Эмму совсем непохожей на принцессу. 

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