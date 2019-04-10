Похожа или нет: в Сети активно обсуждают актрису, которая сыграет принцессу Диану
Создатели телесериала "Корона" нашли актрису для роли Леди Ди.
Начинающая актриса-новичок Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в драматическом самом дорогом телесериале компании Netflix "Корона", который рассказывает историю британской королевской семьи в ХХ веке.
Как сообщает издание Variety, актриса известна зрителям из нескольких картин: она снималась в фильме "Вина" с Кирой Найтли и сериале "Гранчестер" с Джеймсом Нортоном, а сейчас занята в сериале "Пенниворт".
По данным издания, Коррин в роли принцессы Дианы, скорее всего, впервые появится в сериале в четвертом сезоне, дата выхода которого в данный момент неизвестна.
Корин, комментируя свою новую роль, подчеркнула, что находится "вне себя от восторга".
Я очень рада присоединиться к касте "Короны". Я смотрю этот сериал с самого первого эпизода. Принцесса Диана была и остается идеалом, сыграть который большая честь и ответственность. Но, я думаю, с такой замечательной командой во главе с Питером Морганом все получится!"
- опубликовано в посте актрисы в Instagram.
Однако среди поклонников возникло большое обсуждение сходства Коррин на Леди Ди, одни находят общие черты, другие, напротив, считают Эмму совсем непохожей на принцессу.