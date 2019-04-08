Новинки в кино: российский ответ Тарантино, «Волшебный парк Джун» и «Хеллбой»

Вечерняя игра «Правда или смелость» переворачивает жизнь Тессы с ног на голову ... В объятиях Хардина она забывает обо всем - о своем парне Ное, подружках, девичьей застенчивости и наслаждается каждым моментом, проведенным с ним. Быть вместе становится одним безумным приключением, но, у этой, с виду, красивой истории есть мрачный секрет. Когда он выйдет на поверхность, жизнь Тессы уже не будет такой, какой она была...

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!

«За мечтой»

17-летняя Вайолет (Эль Фаннинг, "Роковое искушение", "Трамбо") живет с матерью на небольшой ферме на острове Уайт. Она занимается домашними делами, обслуживает столики и учится в школе, но c трудом сходится с другими людьми. Эта застенчивая девушка-подросток мечтает вырваться из родного городка, чтобы заняться страстно любимым ею пением. При помощи необычного наставника она принимает участие в местном конкурсе, который станет испытанием ее стойкости, таланта и амбиций. Полный музыки фильм "За мечтой" - простая и стильная версия истории о Золушке.

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!

«Папа, сдохни»

Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.

Внимание! Лицам до 16 лет просмотр фильма запрещен! Возрастное ограничение вызвано наличием в фильме сцен жестокого насилия и пыток.

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!

«Хеллбой»

Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!

«Волшебный парк Джун»

Представьте себе необычный парк развлечений, в котором американские горки и колеса обозрения не подчиняются законам физики, качели-карусели крутятся по удивительным траекториям, а по аллеям ходят говорящие звери. Именно такой, полный невероятных аттракционов и развлечений парк, где дети всегда счастливы, придумала вместе с мамой маленькая девочка Джун, которой еще нравится математика и всякая техника.

Этот магический парк девочка создавала всю свою жизнь, но теперь, когда мама серьезно заболела, Джун совсем не до него. Однако сам парк, который она так любила, не бросает ее в беде, и к Джун, чтобы утешить и развлечь, приходит вечно сонный, но добродушный медведь Бумер, начальник охраны парка дикобраз Стив, деловая кабаниха Грета, никогда не унывающие бобры-механики Гус и Купер, а также шимпанзе Орешек – создатель горок и директор парка.

А на парк тем временем надвигается зловещая тьма, да еще и бесследно исчезает Орешек. Парк чудес подвергается атаке милашек Шимпанзомби, которые сеют разруху и безобразия. Чтобы спасти прекрасный парк, Джун и ее друзья должны найти Орешка и разгадать загадку тьмы до того, как она поглотит весь парк навеки.