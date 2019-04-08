Новинки в кино: российский ответ Тарантино, «Волшебный парк Джун» и «Хеллбой»
На этой неделе зрителей ждут семь ярких премьер!
«Отт Тянак: Фильм»
11 апреля на экраны Apollo Kino по всей Эстонии выходит документальный фильм о жизни эстонского гонщика Отта Тянака.
«На протяжении многих лет фильмы о спорте пользовались в эстонских кинотеатрах весьма скромным успехом, но внутренне чутье и анализ результатов предпродажи билетов позволяют заключить, что ОттТянак уже выиграл пробный заезд», – добавил Динер.
Весь минувший год съемочная команда сопровождала Тянака в разных уголках мира и следила за его попытками завоевать титул чемпиона мира. За кадром членам съемочной команды становились свидетелями как критических моментов, так и радости победы. Фильм приоткроет перед зрителем дверь в закулисье полных адреналина гонок и покажет то, что обычно недоступно широкой общественности.
«Цель фильма – запечатлеть события так, как они происходят на самом деле. Здесь нет никакой актерской игры, и перед камерами я веду себя как в жизни», – прокомментировал Отт Тянак. В то же время он верит, что фильм выйдет увлекательным. «И минувший год, и всю мою карьеру, определенно, нельзя назвать скучными».
Для съемочной команды стало сюрпризом то, что известный своим замкнутым характером спортсмен перед камерой неожиданно откровенно рассказывал о случавшихся в его жизни победах и неудачах.
Параллельно со взлетами и падениями карьеры гонщика на экране разворачивается человеческая история о том, как упрямый парень с Сааремаа, невзирая ни на что, добился невероятных успехов в элитном спорте. Его путь к титулу одного из самых быстрых автогонщиков мира напоминал американские горки. На экране перипетии богатой приключениями жизни и карьеры Отта Тянака раскроют люди, которые в разное время близко с ним общались, а также, разумеется, сам спортсмен.
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!
«После»
От этой истории миллионы молодых людей по всему миру, в прямом смысле этого слова, потеряли голову. Она будит воображение, увлекает, вызывает новые, незнакомые чувства, страсть, зависимость, навязчивые мысли не позволяют забыть ТО волнение. Литературной сенсацией, ставшая книга американской писательницы Анны Тодд «После» превратилась в фильм, премьера которого состоится 12 апреля.
Тесса Янг (акт. Джозефина Лэнгфорд) первый день в престижном университете. Новые лица, окружение, книги, общежитие, университетские коридоры, девушке, только что покинувшей школьную скамью, обещают отличное начало учебного года, ее самостоятельную жизнь и амбициозную цель - стать дипломированным экономистом. Но жизнь полна неожиданностей, которые иногда невозможно предсказать. Они меняют судьбу, личность, планы, убеждения и могут способствовать не только потере разума, но и самих себя.
Первое знакомство с соседкой по комнате Стэфой окунает Тессу в водоворот студенческой жизни, в котором: долгие ночи, знакомства, музыка, танцы и... Хардин - саркастичный, циничный, бунтарский и безумно очаровательный...
Вечерняя игра «Правда или смелость» переворачивает жизнь Тессы с ног на голову ... В объятиях Хардина она забывает обо всем - о своем парне Ное, подружках, девичьей застенчивости и наслаждается каждым моментом, проведенным с ним. Быть вместе становится одним безумным приключением, но, у этой, с виду, красивой истории есть мрачный секрет. Когда он выйдет на поверхность, жизнь Тессы уже не будет такой, какой она была...
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!
«За мечтой»
17-летняя Вайолет (Эль Фаннинг, "Роковое искушение", "Трамбо") живет с матерью на небольшой ферме на острове Уайт. Она занимается домашними делами, обслуживает столики и учится в школе, но c трудом сходится с другими людьми. Эта застенчивая девушка-подросток мечтает вырваться из родного городка, чтобы заняться страстно любимым ею пением. При помощи необычного наставника она принимает участие в местном конкурсе, который станет испытанием ее стойкости, таланта и амбиций. Полный музыки фильм "За мечтой" - простая и стильная версия истории о Золушке.
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!
«Папа, сдохни»
Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.
Внимание! Лицам до 16 лет просмотр фильма запрещен! Возрастное ограничение вызвано наличием в фильме сцен жестокого насилия и пыток.
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!
«Хеллбой»
Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!
«Волшебный парк Джун»
Представьте себе необычный парк развлечений, в котором американские горки и колеса обозрения не подчиняются законам физики, качели-карусели крутятся по удивительным траекториям, а по аллеям ходят говорящие звери. Именно такой, полный невероятных аттракционов и развлечений парк, где дети всегда счастливы, придумала вместе с мамой маленькая девочка Джун, которой еще нравится математика и всякая техника.
Этот магический парк девочка создавала всю свою жизнь, но теперь, когда мама серьезно заболела, Джун совсем не до него. Однако сам парк, который она так любила, не бросает ее в беде, и к Джун, чтобы утешить и развлечь, приходит вечно сонный, но добродушный медведь Бумер, начальник охраны парка дикобраз Стив, деловая кабаниха Грета, никогда не унывающие бобры-механики Гус и Купер, а также шимпанзе Орешек – создатель горок и директор парка.
А на парк тем временем надвигается зловещая тьма, да еще и бесследно исчезает Орешек. Парк чудес подвергается атаке милашек Шимпанзомби, которые сеют разруху и безобразия. Чтобы спасти прекрасный парк, Джун и ее друзья должны найти Орешка и разгадать загадку тьмы до того, как она поглотит весь парк навеки.
В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 12 апреля!