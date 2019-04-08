Фото: звезды «Мстителей: Финал» отпраздновали старт пресс-тура в Диснейленде

Пообщаться с фанатами прибыли главные звезды Marvel – Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Пол Радд и относительный новичок киновселенной Бри Ларсон. В честь премьеры «Мстителей: Финал» Marvel пожертвовала свыше 5 миллионов долларов благотворительным организациям, которые помогают детям с самыми тяжелыми заболеваниями.

После общения с фанатами в Диснейленде звездам Marvel отдыхать было некогда – в ближайшие несколько дней актеры будут плотно заняты на съемках всевозможных ток-шоу. Воссоединением оригинального состава Мстителей с одной из таких съемок поделился в своем Instagram Марк Руффало – к нему, Дауни-младшему и Хемсворту присоединился Крис Эванс.