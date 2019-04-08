В Сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Уже после того, как стало известно о помолвке принца Гарри с актрисой Меган Маркл, СМИ сообщили, что об их истории любви снимут фильм. Так, за 11 дней до свадьбы зрители увидели первую часть ленты – "Гарри и Меган: Королевский роман".