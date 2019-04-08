В Сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Как известно, о герцогах Сассекских принце Гарри и Меган Маркл снимают фильм, и в сети уже есть первые кадры. Теперь появился первый трелер фильма о герцогах Сассекских "Гарри и Меган: становление королевской пары" ("Harry & Meghan: Becoming Royal").
Уже после того, как стало известно о помолвке принца Гарри с актрисой Меган Маркл, СМИ сообщили, что об их истории любви снимут фильм. Так, за 11 дней до свадьбы зрители увидели первую часть ленты – "Гарри и Меган: Королевский роман".
Теперь же ждут премьеры второй долгожданной картины – "Гарри и Меган: становление королевской пары". В ролике показаны кадры подготовки к церемонии бракосочетания Гарри и Меган, ее встречи с подругами, а также с членами королевской семьи.