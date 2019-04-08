Это официально: Анджелина Джоли сыграет супергероиню в новом проекте Marvel

Недавно стало известно, что Анджелина Джоли ведет переговоры об участии в марвеловском фильме. Как пишет THR, актриса действительно сыграет первую в своей карьере комикс-супергероиню в проекте Marvel "Вечные" (The Eternals), передает Сегодня.
Сообщается, что Джоли воплотит в адаптации Серси, сверхженщину из четвертого поколения Вечных (Танос, например, относится к третьему), с симпатией относящуюся к людям и помогающую им. С "Вечных" откроется так называемая Четвертая фаза MCU – Кинематографической вселенной Marvel. А вот третью закрывает фильм "Мстители: Финал".
Режиссером проекта выступает Хлоя Чжао ("Песни, которым меня научили братья", "Наездник"). Сценарий написали дебютанты Мэттью и Райан Фирпо.
Также студия ведет переговоры по участию в проекте номинанта "Оскара" Кумэйла Нанджиани ("Любовь – болезнь", новая "Сумеречная зона", "Люди в черном: Интернешнл"). Предварительная дата премьеры "Вечных" – 2021 год.