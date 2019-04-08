Это официально: Анджелина Джоли сыграет супергероиню в новом проекте Marvel

Сообщается, что Джоли воплотит в адаптации Серси, сверхженщину из четвертого поколения Вечных (Танос, например, относится к третьему), с симпатией относящуюся к людям и помогающую им. С "Вечных" откроется так называемая Четвертая фаза MCU – Кинематографической вселенной Marvel. А вот третью закрывает фильм "Мстители: Финал".