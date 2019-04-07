«Кладбище домашних животных 2»: дата выхода и сюжет

Последняя адаптация Стивена Кинга от режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера с Джейсон Кларк и Джоном Литгоу в главных ролях вышла прокат.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Фильм рассказывает о Луисе Криде, который перевез свою семью в Ладлоу, штат Мэн, чтобы начать новую жизнь, более сфокусированную на детях, Элли и Гейдже. Однако в лесу обитает древний дух, известный как Вендиго, который пытается убить всю семью.

ФОТО: CAP/PLF / Image supplied by Capital Pictures

По аналогии с другими ремейками хорроров, «Кладбище домашних животных» – более темная история предыдущей итерации с более жестокими моментами. Естественно, возникает вопрос, будет ли второй фильм. Вот все, что мы знаем о потенциальном продолжении.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

ВТОРАЯ ЧАСТЬ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Перво-наперво, стоит отметить, что на момент написания «Кладбище домашних животных 2» еще не было официально анонсировано.

Однако, если новый фильм окажется кассовым хитом (что возможно, учитывая его бюджет в 11,5 миллионов долларов), то неудивительно, что продолжение увидит свет.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ПОЛУЧИЛ СИКВЕЛ

В то время как Стивен Кинг никогда не писал продолжения своего романа, есть прецедент для расширения истории. Фильм 1989 года породил продолжение в 1992 году, которое показало историю новой семьи, переезжающей в Ладлоу.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Это довольно типичное продолжение для того времени, не имеющее почти никакой связи с оригиналом. Но, хотя сиквел и не так хорош, как первый фильм, он далек от неудачного продолжения.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИКВЕЛ

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Финал, безусловно, открывает простор для продолжения, хотя, если и будет еще один фильм, не ожидайте, что он вернет семью Крид. Выступая после премьеры фильма на SXSW, продюсер Лоренцо ди Бонавентура сказал, что он на самом деле больше заинтересован в создании предыстории.

ДАТА РЕЛИЗА

О новом фильме «Кладбище домашних животных» сообщили в октябре 2017 года, а съемки прошли летом 2018 года. Первый показ состоялся в марте 2019 года.

ФОТО: Kerry Hayes / AP

Если предположить, что сиквел вскоре получит зеленый свет, то картина может выйти в прокат уже осенью 2020 года.