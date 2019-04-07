Мучают вопросы? Вот объяснение концовки нашумевшего хоррора «Мы»
Если вы уже посмотрели новый хоррор Джордана Пила, у вас, вероятно, остались вопросы.
«Мы» начинается с предыстории Аделаиды, которая в детстве посещала пляж Санта-Крус с родителями. Во время этой поездки Аделаида отошла от своего отца, после чего оказалась на пляже. Она зашла в дом с приведениями. Внутри аттракциона она увидели сталкивается со своим двойником, который протягивает руку и хватает Аделаиду за горло, прежде чем экран становится черным.
После история переключается на уже взрослую Аделаиду и ее семью, подвергшейся нападению двойников из прошлого (у которого теперь есть своя семья).
В финале фильма Аделаида спускается в подземные туннели под пляжем Санта-Крус, чтобы спасти своего сына Джейсона от своего клона, лидера «Связанных».
Аделаида и Рэд ведут жестокую битву, в которой женщины бьют друг друга с предельной жестокостью. В конце концов, их связь позволяет Аделаиде почувствовать, когда Рэд приближается сзади для смертельного удара: Аделаида пронзает свою злую копию. Аделаида возвращается на поверхность с Джейсоном, который наблюдал за борьбой матери и Рэд.
В финальной сцене «Мы» семья Уилсонов уезжает на машине, а страна продолжает подвергаться нападению Связанных. Под самый конец становится ясно, что молодая Аделаида никогда не выходила из помещения с зеркалами: ее доплергангер душил ее до тех пор, пока она не потеряла сознание, а затем двойник спустил Аделаиду в туннели, приковал ее наручниками к кровати, взял ее одежду. Другими словами: двойник всегда был настоящей Аделаидой!
Последний кадр с Аделаидой, сидящей на водительском сиденье, с Джейсоном, смотрящим на нее, является главной темой обсуждения. Как раскрытие истинной личности Аделаиды фактически отражает весь опыт просмотра фильма? Последний кадр вызывает тревогу, поскольку Джейсон смотрит на свою мать и понимает, кто и что она на самом деле. Чувствуя пристальное внимание своего сына, Аделаида одаривает Джейсона понимающей (и очень зловещей) улыбкой.
Теперь есть две основные версии того, что на самом деле означает этот последний момент между Аделаидой и Джейсоном:
- Аделаида подавила воспоминания о своем истинном происхождении, и в течение фильма ее встречи с Рэд вызывают бессознательные, а затем и сознательные воспоминания о том, кем она на самом деле является. Поэтому в финале «Аделаиду» охватывает ее истинная природа и вселяющая уверенность в себе его сына, который так отчаянно нуждался в этом.
- Аделаида всегда знала, что она действительно Рэд, и просто обманула всех, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь в поверхностном мире. Поэтому финальная сцена — это Аделаида, позволяющая Джейсону увидеть, кто она на самом деле, и раскрывающая свой секрет. Вместо того, чтобы бояться, Джейсон спокойно воспринимает эту истину.
Фильм уже в прокате в Apollo Kino по всей Эстонии!