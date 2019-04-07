Мучают вопросы? Вот объяснение концовки нашумевшего хоррора «Мы»

«Мы» начинается с предыстории Аделаиды, которая в детстве посещала пляж Санта-Крус с родителями. Во время этой поездки Аделаида отошла от своего отца, после чего оказалась на пляже. Она зашла в дом с приведениями. Внутри аттракциона она увидели сталкивается со своим двойником, который протягивает руку и хватает Аделаиду ​​за горло, прежде чем экран становится черным.

После история переключается на уже взрослую Аделаиду и ее семью, подвергшейся нападению двойников из прошлого (у которого теперь есть своя семья).

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

В финале фильма Аделаида спускается в подземные туннели под пляжем Санта-Крус, чтобы спасти своего сына Джейсона от своего клона, лидера «Связанных».

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Аделаида и Рэд ведут жестокую битву, в которой женщины бьют друг друга с предельной жестокостью. В конце концов, их связь позволяет Аделаиде почувствовать, когда Рэд приближается сзади для смертельного удара: Аделаида пронзает свою злую копию. Аделаида возвращается на поверхность с Джейсоном, который наблюдал за борьбой матери и Рэд.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

В финальной сцене «Мы» семья Уилсонов уезжает на машине, а страна продолжает подвергаться нападению Связанных. Под самый конец становится ясно, что молодая Аделаида никогда не выходила из помещения с зеркалами: ее доплергангер душил ее до тех пор, пока она не потеряла сознание, а затем двойник спустил Аделаиду ​​в туннели, приковал ее наручниками к кровати, взял ее одежду. Другими словами: двойник всегда был настоящей Аделаидой!

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Последний кадр с Аделаидой, сидящей на водительском сиденье, с Джейсоном, смотрящим на нее, является главной темой обсуждения. Как раскрытие истинной личности Аделаиды фактически отражает весь опыт просмотра фильма? Последний кадр вызывает тревогу, поскольку Джейсон смотрит на свою мать и понимает, кто и что она на самом деле. Чувствуя пристальное внимание своего сына, Аделаида одаривает Джейсона понимающей (и очень зловещей) улыбкой.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Теперь есть две основные версии того, что на самом деле означает этот последний момент между Аделаидой и Джейсоном:

Аделаида подавила воспоминания о своем истинном происхождении, и в течение фильма ее встречи с Рэд вызывают бессознательные, а затем и сознательные воспоминания о том, кем она на самом деле является. Поэтому в финале «Аделаиду» охватывает ее истинная природа и вселяющая уверенность в себе его сына, который так отчаянно нуждался в этом. Аделаида всегда знала, что она действительно Рэд, и просто обманула всех, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь в поверхностном мире. Поэтому финальная сцена — это Аделаида, позволяющая Джейсону увидеть, кто она на самом деле, и раскрывающая свой секрет. Вместо того, чтобы бояться, Джейсон спокойно воспринимает эту истину.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures