Сб, 6.04.2019
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Старухи-чирлидерши: появился смешной трейлер комедии «Помпоны» с Дайан Китон

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«Poms»

ФОТО: IMDB

Мечтая воплотить мечту всей жизни, разномастная группа обитателей дома престарелых создает свой клуб чирлидинга.

Голливудская актриса Дайан Китон хоть и в возрасте, но станцевать зажигательные танцы еще может. Так, 73-летняя актриса снялась в комедии "Помпоны". Режиссером картины стал Зара Хэйес.

По сюжету героиня Китон приезжает в дом престарелых и, вспомнив молодость, решает собрать команду чирлидерш. Она устраивает прослушивание, собирает участниц и нанимает юную девушку-хореографа, которая должна подготовить их к соревнованиям. В фильме также снялись Алиша Боэ, Пэм Гриер, Чарли Тахэн, Джеки Уивер, Ри Перлман и другие. 

В кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 24 мая! 

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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