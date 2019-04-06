Сб, 6.04.2019

В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

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"TERMINATOR: DARK FATE."

ФОТО: Photo credit: Kerry Brown / Photo credit: Kerry Brown

Всё ближе премьера новой, шестой, части фильма о роботе — защитнике человечества "Терминатор: Темная судьба", и все сильнее разгорается интерес фанатов, к радости которых в Сеть попали свежие кадры из киноленты.

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown

Всего появилось пять фотоснимков, на которых без труда узнаются постаревшие Сара Коннор и сам Т-800 в исполнении Шварценеггера. Также можно увидеть других актёров, среди которых Диего Бонета, Гэбриел Луна, Наталия Рейес и Маккензи Дэвис.

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown

Кого именно они играют, к сожалению, не указано, лишь по поводу Луны (фото сверху) есть некоторые предположения пользователей: возможно, судя по выражению его лица и позе, он играет очередного злого робота, но это не точно.

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown

Напомним, картина "Терминатор: Темная судьба" должна появиться на больших экранах в октябре 2019 года.

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown

Создатели фильма отбросили в сторону всё, что произошло после второй части фильма, и расскажут о событиях, которые предшествовали его третьей части "Терминатор: Восстание машин".

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