В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown

Всего появилось пять фотоснимков, на которых без труда узнаются постаревшие Сара Коннор и сам Т-800 в исполнении Шварценеггера. Также можно увидеть других актёров, среди которых Диего Бонета, Гэбриел Луна, Наталия Рейес и Маккензи Дэвис.

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown

Кого именно они играют, к сожалению, не указано, лишь по поводу Луны (фото сверху) есть некоторые предположения пользователей: возможно, судя по выражению его лица и позе, он играет очередного злого робота, но это не точно.

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown

Напомним, картина "Терминатор: Темная судьба" должна появиться на больших экранах в октябре 2019 года.

ФОТО: Kerry Brown / Kerry Brown