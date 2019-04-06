ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Теперь же хотим рассказать о том, откуда появились оригинальные псевдонимы у звезд Голливуда и как на самом деле их зовут. Давайте заново с голливудскими звездами, о которых мы еще не все знаем.

Деми Мур – Деметрия Джин Гайнес

В самом начале карьеры (еще до встречи с Брюсом Уиллисом), Деметрия была замужем за малоизвестным актером Фредди Муром.

ФОТО: WILL OLIVER / EPA

Они прожили в браке всего четыре года, а когда развелись, больше не вспоминали друг друга. Сначала Деми хотела вернуть себе девичью фамилию, но продюсеры отговорили ее.

Хелен Миррен — Елена Лидия Миронофф

Настоящее имя Хелен – Елена Васильевна Миронофф. Британка оказалась наследницей русских графов – ее дед служил в Русском правительственном комитете в Лондоне и после революции предпочел остаться в Соединенном Королевстве.

ФОТО: ETIENNE LAURENT / EPA

Свое английское имя оскароносная актриса получила в возрасте пять лет – ее отец не хотел, чтобы семья выделялась и подделал документы.

Брюс Уиллис – Уолтер Брюс Бруно Уиллис

Да-да, брутального героя "Крепкого орешка" на самом деле зовут Уолтер.

ФОТО: WILL OLIVER / EPA

Свою карьеру актер начинал с театральных подмостков и его агент посоветовал сменить имя на что-то более простое.

Леди Гага – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта

Было бы проблематично отвечать на вопрос "Какая твоя любимая певица", если бы речь шла о Стефани Джоанн Анджелине Джерманотта. Словосочетание "Леди Гага" придумал продюсер певицы, взяв производное от песни группы Queen Radio Ga-Ga.

ФОТО: ADM/Capital Pictures / ADM/Capital Pictures/Scanpix

Почему выбор пал именно на этот трек – не ясно. По одной из версий во время репетиций будущая звезда копировала движения и гримасы Фредди Меркьюри.

Вин Дизель – Марк Винсент

В 17 лет актер сам придумал себе этот псевдоним. Именно в этом возрасте он поступил в колледж Хантер на факультет английской словесности, где начал писать первые сценарии.

ФОТО: Evan Agostini / AP

В одном из своих интервью Дизель признался, что имя Марк Винсент никогда ему не нравилось, оно казалось ему слишком интеллигентным.

Лана Дель Рей – Элизабет Грант

Девушка решила избавиться от настоящего имени, потому что считала его не подходящим для образа "ретро-дивы".

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Имя Лана она позаимствовала у своей любимой исполнительницы Ланы Тернер, а фамилию Дель Рей – у первой пришедшей в голову марки автомобиля Ford Del Rey.

Кэти Перри – Кэтерин Элизабет Хадсон

ФОТО: AP/Scanpix

Тут история короткая: певица сократила имя, чтобы его было проще запомнить, а фамилию взяла у матери – в Голливуде уже есть одна Хадсон (актриса Кейт Хадсон).

Николас Кейдж – Николас Ким Коппола

Николас был в родстве с культовым режиссером Френсисом Фордом Копполой и сменил свою фамилию, чтобы избежать каких-либо обвинений "в покровительстве".

ФОТО: SCANPIX

Он "одолжил" фамилию у двух своих кумиров: композитора Джона Кейджа и героя американских комиксов Люка Кейджа.

Натали Портман – Натали Хершлаг

Родители были против съемок в фильме "Леон", а некоторые особо консервативные родственники даже посчитали, что она опозорит семью Хершлаг.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

В итоге Натали взяла фамилию своей бабушки.

Мэрилин Мэнсон – Брайан Хью Уорнер

Имя и Фамилия не подходили для эксцентричного сценический образа. Мужчина остановился на Мерлине Мэнсоне.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Имя было позаимствовано у знаменитой голливудской актрисы, а фамилия – у маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.

Софи Лорен – София Виллани Чиколоне

Сначала актриса снималась под псевдонимом София Ладзаро. Актриса считала, что настоящая фамилия уж слишком провинциальна.

ФОТО: Rights Managed / C.A.P.A.C. / COMPAGNIA CINEMATOG

Потом, по настоянию своего мужа кинопродюссера Карло Понти стала Лорен (так назывались его любимые сигары).

Чак Норриc – Карлос Рэй Норрис

Прозвище "Чак" актер получил в годы службы в военно-воздушныйх силах США. Потом актер перенес этот псевдоним и в кино.

ФОТО: AFP / Scanpix

Элтон Джон – Рэджинальд Кеннет Дуайт

Элтон Джон – это слияние имени и фамилии двух его любимых музыкантов – джазового музыканта Элтона Дина и блюзового исполнителя Джона Болдри.