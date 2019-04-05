Откуда берутся маньяки: вышел новый трейлер «Джокера» от DC

Студия Warner Bros выпустила большой трейлер своего главного хита 2019 года - фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом.
Ролик с хронометражом 2:24 дает представление, чему именно будет посвящена сольная лента о главном злодее Готэма.
Нам показана история маленького человека - Артура Флека, - которого не понимают окружающие, а сам он - чужой и лишний в огромном городе, том самом прогнившем Нью-Йорке, который режиссер фильма Тодд Филлипс даже не особо пытается маскировать под Готэм.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino с 4 октября 2019 года!
Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Смотри трейлер: