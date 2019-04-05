В Риге открылся новый торгово-развлекательный центр Akropole с единственным в Латвии IMAX кинозалом!
Вчера, 4 апреля, в Риге, на улице Маскавас, 257, открылся новый торгово-развлекательный центр Akropole, на двух этажах которого располагаются почти 170 арендаторов, включая как 140 магазинов модных товаров и товаров образа жизни, так и новый кинотеатр Apollo Kino, зона развлечений O'Learys, каток для игры в хоккей и катания на коньках, спортзал Lemon Gym, а также 30 различных ресторанов и кафе!
Мы искренне рады и гордимся проделанной работой. Приглашаем каждого рижанина и гостя нашего города открыть для себя опыт покупок и развлечений нового уровня в современной и качественной обстановке, которая проявляет уважение к историческому наследию этого места, доставшегося нам от бывшего Кузнецовского фарфоро-фаянсового завода,
- сказал на открытии торгового центра руководитель Akropole Rīga и член Правления Akropolis Group Каспарс Бейтиньш.
Он признал, что Akropole является одним из самых современных торгово-развлекательных центров в Балтии и первым торговым центром в Латвии, который уже на стадии проектирования здания получил престижный сертификат BREEAM, подтверждая соответствие высоким стандартам энергоэффективности и концепции социальной и экологической ответственности, обеспечивая, таким образом, экологически благоприятные и удобные для жителей решения.
Мы рады, что Akropole стал частью этого города, поэтому, прежде всего, хотел бы поблагодарить всех жителей и гостей Риги. Рижский Akropole – это первый торгово-развлекательный центр, созданный Akropolis Group за рубежом, и он представляет собой архитектонически сложный и эксклюзивный проект, сохранивший историческое дыхание в современном здании. Одновременно он является самой крупной инвестицией Akropolis Group на сумму почти 180 миллионов евро, поэтому очень важным и необходимым являлось конструктивное сотрудничество с городом. Мы благодарим каждого, кто помог осуществить мечту о рижском Akropole – самом современном и новейшем торгово-развлекательном центре, который подарит посетителям новый опыт. Это позволит нам содействовать развитию новых проектов в других странах,
– сказал Витаутас Лабецкас, председатель правления Akropolis Group.
Akropole является одним из самых амбициозных проектов последних лет, работа над которым велась многие годы. Здесь сочетаются исторические ценности с лучшим, что предлагают современные инновации и возможности. Мы рады быть частью этого уникального опыта. Начиная новый этап стратегического развития, мы сегодня открыли один из самых современных, инновационных и больших магазинов в Балтии, чтобы предложить лучший опыт клиентам и сотрудникам,
- сказал Андрис Вилцмейерс, Председатель Правления «Maxima Latvija».
Первый и единственный IMAX кинозал в Риге
4 апреля распахнул двери и самый новый и современный кинотеатр в Латвии Apollo Kino. Кинотеатр находится в помещениях торгово-развлекательного центра Akropole и предложит своим посетителям еще небывалый опыт просмотра кино – начиная с момента продажи билета и до наслаждения фильмом в кинозале.
В создание Apollo Kino вложено 7 миллионов евро. Это первый в Латвии кинотеатр с кинозалом IMAX, широким выбором сидячих мест, в том числе эксклюзивных, и еще небывалой для рижских кинотеатров возможностью – наслаждаться обедом на месте в кинозале.
Посетителей ждут девять разных кинозалов с общим количеством посадочных мест 1146, в том числе два зала киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.
Праздничное открытие протяженностью в несколько дней
В честь открытия торгово-развлекательного центра Akropole в течение последующих четырех дней пройдет целый ряд различных мероприятий. С утра до вечера посетителей порадуют различные шоу, концерты и сюрпризами.
Суббота будет посвящена особенно детям – маленькие посетители будут в восторге от концертного представления «Для самых маленьких», экспериментов с центром любознательных ZINOO, а также впечатляющего ледового шоу «Алиса в Стране чудес», которое пройдет на ледовой арене Akropole. В субботу вечером посетителей порадует еще один концерт – короли вечеринки Bermudu Divstūris, а в воскресенье Akropole угостит своих посетителей вкусными праздничными пирожными.