В Риге открылся новый торгово-развлекательный центр Akropole с единственным в Латвии IMAX кинозалом!

Мы искренне рады и гордимся проделанной работой. Приглашаем каждого рижанина и гостя нашего города открыть для себя опыт покупок и развлечений нового уровня в современной и качественной обстановке, которая проявляет уважение к историческому наследию этого места, доставшегося нам от бывшего Кузнецовского фарфоро-фаянсового завода,

- сказал на открытии торгового центра руководитель Akropole Rīga и член Правления Akropolis Group Каспарс Бейтиньш.

Он признал, что Akropole является одним из самых современных торгово-развлекательных центров в Балтии и первым торговым центром в Латвии, который уже на стадии проектирования здания получил престижный сертификат BREEAM, подтверждая соответствие высоким стандартам энергоэффективности и концепции социальной и экологической ответственности, обеспечивая, таким образом, экологически благоприятные и удобные для жителей решения.

Мы рады, что Akropole стал частью этого города, поэтому, прежде всего, хотел бы поблагодарить всех жителей и гостей Риги. Рижский Akropole – это первый торгово-развлекательный центр, созданный Akropolis Group за рубежом, и он представляет собой архитектонически сложный и эксклюзивный проект, сохранивший историческое дыхание в современном здании. Одновременно он является самой крупной инвестицией Akropolis Group на сумму почти 180 миллионов евро, поэтому очень важным и необходимым являлось конструктивное сотрудничество с городом. Мы благодарим каждого, кто помог осуществить мечту о рижском Akropole – самом современном и новейшем торгово-развлекательном центре, который подарит посетителям новый опыт. Это позволит нам содействовать развитию новых проектов в других странах,

– сказал Витаутас Лабецкас, председатель правления Akropolis Group.

Akropole является одним из самых амбициозных проектов последних лет, работа над которым велась многие годы. Здесь сочетаются исторические ценности с лучшим, что предлагают современные инновации и возможности. Мы рады быть частью этого уникального опыта. Начиная новый этап стратегического развития, мы сегодня открыли один из самых современных, инновационных и больших магазинов в Балтии, чтобы предложить лучший опыт клиентам и сотрудникам,

- сказал Андрис Вилцмейерс, Председатель Правления «Maxima Latvija».

Первый и единственный IMAX кинозал в Риге

4 апреля распахнул двери и самый новый и современный кинотеатр в Латвии Apollo Kino. Кинотеатр находится в помещениях торгово-развлекательного центра Akropole и предложит своим посетителям еще небывалый опыт просмотра кино – начиная с момента продажи билета и до наслаждения фильмом в кинозале.

В создание Apollo Kino вложено 7 миллионов евро. Это первый в Латвии кинотеатр с кинозалом IMAX, широким выбором сидячих мест, в том числе эксклюзивных, и еще небывалой для рижских кинотеатров возможностью – наслаждаться обедом на месте в кинозале.

Посетителей ждут девять разных кинозалов с общим количеством посадочных мест 1146, в том числе два зала киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.

Праздничное открытие протяженностью в несколько дней

В честь открытия торгово-развлекательного центра Akropole в течение последующих четырех дней пройдет целый ряд различных мероприятий. С утра до вечера посетителей порадуют различные шоу, концерты и сюрпризами.