Прощай, сексапильная блондинка! Шарлиз Терон резко сменила имидж... Ей чертовски идет!

На дорожку Терон вышла в черном закрытом платье с высоким воротником и длинными рукавами. Талию актрисы подчеркивал черный кожаный ремень с металлическими заклепками, которые хорошо сочетались с металлическими деталями на платье.

После окончания официальной части на вечеринке Entertainment Tonight, прошедшей в рамках CinemaCon, актриса разговорилась о личной жизни. Так, Шарлиз призналась, что не была в серьезных отношениях уже около 10 лет.

Я одинока уже почти 10 лет, шутка ли? Кому-то надо просто набраться смелости и подойти ко мне. Я совершенно свободна,

— сказала она.

Во время этого признания коллега Шарлиз по фильму "Та еще парочка" Сет Роген, который находился рядом с ней, подтвердил ее слова.

Это правда! Даю вам ясно это понять,

— добавил Сет.

К слову, говоря о длительном перерыве в отношениях с противоположным полом, Шарлиз немного слукавила. Последним официальным возлюбленным звезды был Шон Пенн — актеры были вместе с 2013 по 2015 год. Недавно же в прессе заговорили о романе Шарлиз и Брэда Питта: слухи об отношениях актеров появились после того, как они вместе снялись в рекламе часового бренда. Однако источники, близкие к звездам, утверждают, что между ними не было и намека на любовь.

Они никогда не встречались. Слухи о том, что Шарлиз и Брэд вместе, — абсолютная ложь,