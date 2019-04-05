Галерея: живые и мертвые персонажи «Игры престолов» в послелний раз собрались на премьере нового сезона

Меньше двух недель осталось до долгожданной премьеры восьмого сезона фэнтезийной саги "Игра Престолов", промо-ролики которого на днях появились в Сети.

А вчера вечером в Нью-Йорке состоялась мировая премьера первого эпизода заключительного сезона сериала, которую посетили звезды картины.

Так, на красной дорожке появились практически все герои сериала - прошлых сезонов и нынешнего: Эмилия Кларк, Кит Харингтон с женой Роуз Лесли, Софи Тернер с женихом, Мэйси Уильямс, Джейсон Момоа с женой, Николай Костер-Вальдано, Питер Динклэйдж, который также пришел с женой на мероприятие, и много других.