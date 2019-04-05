Галерея: живые и мертвые персонажи «Игры престолов» в послелний раз собрались на премьере нового сезона

В Нью-Йорке состоялась премьера первого эпизода заключительного сезона сериала.
Меньше двух недель осталось до долгожданной премьеры восьмого сезона фэнтезийной саги "Игра Престолов", промо-ролики которого на днях появились в Сети.
А вчера вечером в Нью-Йорке состоялась мировая премьера первого эпизода заключительного сезона сериала, которую посетили звезды картины.
Так, на красной дорожке появились практически все герои сериала - прошлых сезонов и нынешнего: Эмилия Кларк, Кит Харингтон с женой Роуз Лесли, Софи Тернер с женихом, Мэйси Уильямс, Джейсон Момоа с женой, Николай Костер-Вальдано, Питер Динклэйдж, который также пришел с женой на мероприятие, и много других.
Пропустила премьеру только исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лена Хиди, которая заболела, о чем сообщила в Instagram. Звезда отметила, что она очень разочарована, что не может присутствовать на премьере.