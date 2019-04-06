На больших экранах в апреле: ТОП-13 фильмов, которые нельзя пропустить!

Смотрите в кинотеатрах Apollo с 19 апреля!

6. Комедия «Трезвый водитель»

Согласитесь, бывают дни, когда вечеринка до рассвета, а после нее нет ни сил, ни возможности вернуться домой. Зачем эти проблемы, если не дай бог, в полицейский алкотестер вы надышите больше, чем надо?

Знакомое чувство? Никаких проблем! Зовите личного помощника! Он отвезет вас из пункта А в... и при необходимости отнесет в вашу личную кровать! Ведь клиент всегда пьян!

Уже в прокате! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!

5. Любимец кинокритиков - «Шазам!»

В каждом из нас всех живет супергерой, и нужно лишь немного волшебства, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего одно слово - «Шазам!» - чтобы из сообразительного 14-летнего парнишки, живущего в приемной семье, превратиться во взрослого героя Шазама, благодаря древнему волшебнику.

Несмотря на могучее взрослое тело, в душе он остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности — оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! Умеет ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли выпускать молнии из рук?А может ли он пропустить контрольную по обществоведению? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро научиться управлять этими способностями, чтобы дать отпор смертоносным силам зла, которыми управляет доктор Тадеуш Сивана (Стронг).

Уже в прокате в кинотеатрах Apollo!

Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!

4. Душещепательная драма «В метре друг от друга»

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение.

Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…

В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!

3. Зловещие тени в «Мы»

Афроамериканская пара вместе с детьми приезжает в пляжный домик, чтобы отдохнуть в компании своих «белых» друзей.

С наступлением ночи к ним приходят без приглашения зловещие гости.

Уже в прокате в кинотеатрах Apollo! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!

2. «Мстители: Война бесконечности»

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос.

Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

В кинотеатрах Apollo с 25 апреля! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!

1. Новая адаптация культового романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»

Экранизация романа Стивена Кинга о древнем кладбище индейцев, которое возвращает к жизни своих «обитателей». Обезумевший от горя доктор Луис Крид закапывает здесь тело своего погибшего сына.