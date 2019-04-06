На больших экранах в апреле: ТОП-13 фильмов, которые нельзя пропустить!
Апрель обещает быть богатым на яркие новинки. Портал Kinozal.ee представляет свой ТОП-13 фильмов, выходящих на большие экраны в апреле 2019 года!
13. «После» - 50 оттенков серого для подростков
Тесса Янг (акт. Джозефина Лэнгфорд) первый день в престижном университете. Новые лица, окружение, книги, общежитие, университетские коридоры, девушке, только что покинувшей школьную скамью, обещают отличное начало учебного года, ее самостоятельную жизнь и амбициозную цель - стать дипломированным экономистом.
Смотрите в кинотеатрах Apollo с 12 апреля! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!
12. Криминальная драма «Однажды в Стокгольме» - фильм, основанный на реальных событиях
Главные роли в которой сыграли Итан Хоук, Нуми Рапас и Марк Стронг.
В основу «Однажды в Стокгольме» легла невероятная, но подлинная история захвата банка в 1973 году и ситуация с заложниками, описанная в статье «Драма в банке» Дэниэла Лэнга, которая вышла в журнале New Yorker в 1974 году. Фильм рассказывает о Ларсе Нистроме (Хоук), который, надев маску, решает ограбить банк в центре Стокгольма.
Затем он берет заложников в надежде, что это заставит выпустить из тюрьмы его приятеля Гуннара (Стронг). Среди заложников находится Бьянка (Рапас), замужняя мать двоих детей. Переговоры с органами правопорядка заходят в тупик, когда (по просьбе премьер-министра) полиция отказывается предоставить Ларсу машину, на которой он мог бы уехать вместе с заложниками. Часы превращаются в дни, и Ларс то угрожает заложникам, то делает все, чтобы они чувствовали себя удобно и в безопасности. У заложников возникают непростые отношения со своим захватчиком, и особенно сложными они оказываются для Бьянки, которая, видя заботу и внимание Ларса, проникается к нему сочувствием. Эта связь породила психологический феномен, известный как «стокгольмский синдром».
В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 19 апреля!
11. Экшн «Хеллбой»
Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении.
Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.
Смотрите в кинотеатрах Apollo с 12 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
10. Музыкальная драма «За мечтой» или Новая история о Золушке...
17-летняя Вайолет живет с матерью на небольшой ферме на острове Уайт. Она занимается домашними делами, обслуживает столики и учится в школе, но c трудом сходится с другими людьми.
Эта застенчивая девушка-подросток мечтает вырваться из родного городка, чтобы заняться страстно любимым ею пением. При помощи необычного наставника она принимает участие в местном конкурсе, который станет испытанием ее стойкости, таланта и амбиций. Полный музыки фильм "За мечтой" - простая и стильная версия истории о Золушке.
Смотри в кинотеатрах Apollo c 12 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
9. Российский ответ Тарантино - «Папа, сдохни»
Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.
Внимание! Лицам до 16 лет просмотр фильма запрещен!
Смотри в кинотеатрах Apollo c 12 апреля!
8. «Волшебный парк Джун»: история о девочке с богатой фантазией
Представьте себе необычный парк развлечений, в котором американские горки и колеса обозрения не подчиняются законам физики, качели-карусели крутятся по удивительным траекториям, а по аллеям ходят говорящие звери. Именно такой, полный невероятных аттракционов и развлечений парк, где дети всегда счастливы, придумала вместе с мамой маленькая девочка Джун, которой еще нравится математика и всякая техника.
Этот магический парк девочка создавала всю свою жизнь, но теперь, когда мама серьезно заболела, Джун совсем не до него. Однако сам парк, который она так любила, не бросает ее в беде, и к Джун, чтобы утешить и развлечь, приходит вечно сонный, но добродушный медведь Бумер, начальник охраны парка дикобраз Стив, деловая кабаниха Грета, никогда не унывающие бобры-механики Гус и Купер, а также шимпанзе Орешек – создатель горок и директор парка.
А на парк тем временем надвигается зловещая тьма, да еще и бесследно исчезает Орешек. Парк чудес подвергается атаке милашек Шимпанзомби, которые сеют разруху и безобразия. Чтобы спасти прекрасный парк, Джун и ее друзья должны найти Орешка и разгадать загадку тьмы до того, как она поглотит весь парк навеки.
Смотри в кинотеатрах Apollo c 19 апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
7. Комедия «Миллиард» со Станиславом Машковым в главной роли
Если во времена беззаботной юности вы решили зарабатывать деньги, став донором банка спермы, то, став сказочно богатым предпринимателем, вероятность того, что кто-то, подошедший к вам на улице, скажет: «Папа, привет!», сильно возрастает.
Во избежание подобных ситуаций, харизматичный, любимец женщин, однако с довольно скверным характером банкир Матвей Левин (акт. Владимир Машков) переписывает все свое имущество верному другу и партнеру. Делает это, чтобы не надо было делиться со всеми незаконно родившимися детьми. Однако, со внезапной смертью партнера, Матвей теряет все.
И здесь он понимает, что единственный способ вернуть деньги - это обокрасть собственный банк в Монте-Карло, где хранится документ, который может поставить все на свои места и, созданная Матвеем Империя, станет вновь его. Но сделать это практически невозможно, потому что его ненавидят все его сотрудники и, точно никто не станет ему помогать. Выясняется, что только его «нелегальные» дети могут помочь банкиру.
Динамичная, насыщенная событиями и курьезными ситуациями комедия. Великолепная работа сценариста Андрея Золотарева, талантливого режиссера Романа Прыгунова и профессиональной команды актеров - это все, что нужно, чтобы заставить зрителя смеяться до колик.
Смотрите в кинотеатрах Apollo с 19 апреля!
6. Комедия «Трезвый водитель»
Согласитесь, бывают дни, когда вечеринка до рассвета, а после нее нет ни сил, ни возможности вернуться домой. Зачем эти проблемы, если не дай бог, в полицейский алкотестер вы надышите больше, чем надо?
Знакомое чувство? Никаких проблем! Зовите личного помощника! Он отвезет вас из пункта А в... и при необходимости отнесет в вашу личную кровать! Ведь клиент всегда пьян!
Уже в прокате! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!
5. Любимец кинокритиков - «Шазам!»
В каждом из нас всех живет супергерой, и нужно лишь немного волшебства, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего одно слово - «Шазам!» - чтобы из сообразительного 14-летнего парнишки, живущего в приемной семье, превратиться во взрослого героя Шазама, благодаря древнему волшебнику.
Несмотря на могучее взрослое тело, в душе он остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности — оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! Умеет ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли выпускать молнии из рук?А может ли он пропустить контрольную по обществоведению? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро научиться управлять этими способностями, чтобы дать отпор смертоносным силам зла, которыми управляет доктор Тадеуш Сивана (Стронг).
Уже в прокате в кинотеатрах Apollo!
Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!
4. Душещепательная драма «В метре друг от друга»
Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение.
Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…
В кинотеатрах Apollo c 19 апреля!
3. Зловещие тени в «Мы»
Афроамериканская пара вместе с детьми приезжает в пляжный домик, чтобы отдохнуть в компании своих «белых» друзей.
С наступлением ночи к ним приходят без приглашения зловещие гости.
Уже в прокате в кинотеатрах Apollo! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!
2. «Мстители: Война бесконечности»
Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос.
Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.
В кинотеатрах Apollo с 25 апреля! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!
1. Новая адаптация культового романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных»
Экранизация романа Стивена Кинга о древнем кладбище индейцев, которое возвращает к жизни своих «обитателей». Обезумевший от горя доктор Луис Крид закапывает здесь тело своего погибшего сына.
Уже в прокате в кинотеатрах Apollo! Билеты и расписание сеансов найдешь здесь!