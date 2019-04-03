Уже завтра! До премьеры «Кладбища домашних животных» остался всего день!
Премьера новой адаптации романа «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга в кинотеатрах Apollo состоится уже завтра!
По сюжету семья переезжает из Бостона в небольшой городок Ладлоу, в дом рядом с загадочным кладбищем домашних животных. Его смотритель предупреждает главу семейства: кладбище — нехорошее место, средоточие зла. По легенде оно может воскрешать мертвых, но возвращенцы с того света уже не те, что были прежде. Разумеется, семье придется столкнуться с силами кладбища в полный рост.
Режиссерами новой версии выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер («Крик»), в продюсерах проекта — Лоренцо Ди Бонавентура.
Предыдущая экранизация романа ужасов вышла в 1989 году, картину сняла Мэри Ламберт.
Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 5 апреля, а премьерный показ состоится уже завтра, 4 апреля!