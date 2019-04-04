На что способна девочка с богатой фантазией: на экраны выходит «Волшебный парк Джун»
Целый выводок невозможной милоты и мемогеничности зверья и Мила Кунис на оригинальной озвучке - в новом трейлере потенциального анимационного хита Paramount Pictures «Волшебный парк Джун», представленном на Супербоуле.
По сюжету фильма, обладающая богатой фантазией девочка Джун вдруг выясняет, что придуманный ею парк аттракционов - на самом деле локация вполне реальная. И находится под угрозой. Отвратить которую протагонистке предстоит в коалиции с вышеназванными товарищами. Зачастую, как видим, неуклюжими.
"Парк" - плод совместного приложения усилий интернациональной команды, где, в частности, состоят люди, делавшие фильмы "Миссия невыполнима", "Люди в черном", "Небесный капитан и мир будущего", "Как приручить дракона" и "Король Лев".
Голоса героям, помимо Кунис, подарили Дженнифер Гарнер, Джон Оливер, Мэттью Бродерик.
В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 19 апреля!