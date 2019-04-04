Не задушишь, не убьешь: герои российского боевика «Папа, сдохни» бьются насмерть
На следующей неделе в Эстонии в прокат выходит «Папа, сдохни» — дебютный фильм Кирилла Соколова, победитель прошлогоднего кинофестиваля «Окно в Европу».
Сюжет сильно напоминает бандитские фильмы 1990-х, от современности здесь разве что мобильные телефоны, которыми пользуются герои. Вдохновляясь Квентином Тарантино, Гаем Ричи, корейскими и японскими боевиками, режиссер апеллирует к мифологии постперестроечного беспредела.
В похожей на камеру пыток квартире уютно разместились сумка с «баблом», пара «ментов», некоторое количество холодного и огнестрельного оружия, роковая красотка и парень с молотком в руке. Как и в «Жмурках» Алексея Балабанова, зрителей ждут гротеск, разборки, шальные деньги, предательство, сложная композиция, клиповый монтаж и отличный актерский ансамбль.
В первом же кадре мы видим Александра Кузнецова в худи с Бэтменом. Один из самых востребованных и ярких молодых актеров России, Кузнецов буквально ворвался в наше кино, снявшись в историческом фэнтези «Скиф».
Папашу играет Виталий Хаев, который, на свою беду, когда-то произнес знаменитый монолог в фильме «Изображая жертву» и с тех пор ассоциируется у многих только с ним.
Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.
Внимание! Лицам до 16 лет просмотр фильма запрещен!
Папа никак не сдохнет, фильм никак не закончится. Но безудержное веселье понемногу сменяется лирической задумчивостью...
Смотри фильм в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 12 апреля!