Ослепительные красотки! Сестры Фаннинг на премьере музыкальной драмы «За мечтой» в Голливуде

На красной дорожке актриса позировала со старшей сестрой Дакотой. Та постоянно обнимала Эль и в разговоре с журналистами говорила о том, как ею гордится. Героиня вечера выглядела великолепно в розовом платье Rodarte, которое она дополнила ободком в тон, пишет Hello.