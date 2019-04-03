Ослепительные красотки! Сестры Фаннинг на премьере музыкальной драмы «За мечтой» в Голливуде
Вчера вечером в Лос-Анджелесе, в кинотеатре ArcLight, прошла премьера картины «За мечтой», главную роль в которой исполнила 20-летняя Эль Фаннинг.
На красной дорожке актриса позировала со старшей сестрой Дакотой. Та постоянно обнимала Эль и в разговоре с журналистами говорила о том, как ею гордится. Героиня вечера выглядела великолепно в розовом платье Rodarte, которое она дополнила ободком в тон, пишет Hello.
Напомним, музыкальная драма «За мечтой» стартует в эстонском прокате уже 12 апреля, а премьера запланирована на 11 апреля.