Чт, 4.04.2019
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Ослепительные красотки! Сестры Фаннинг на премьере музыкальной драмы «За мечтой» в Голливуде
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Вчера вечером в Лос-Анджелесе, в кинотеатре ArcLight, прошла премьера картины «За мечтой», главную роль в которой исполнила 20-летняя Эль Фаннинг.

На красной дорожке актриса позировала со старшей сестрой Дакотой. Та постоянно обнимала Эль и в разговоре с журналистами говорила о том, как ею гордится. Героиня вечера выглядела великолепно в розовом платье Rodarte, которое она дополнила ободком в тон, пишет Hello.

Напомним, музыкальная драма «За мечтой» стартует в эстонском прокате уже 12 апреля, а премьера запланирована на 11 апреля.

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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