Чт, 4.04.2019
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  • Всегда мечтала о славе... На экраны выходит цепляющая музыкальная драма «За мечтой»

Всегда мечтала о славе... На экраны выходит цепляющая музыкальная драма «За мечтой»

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Elle Fanning stars in Teen Spirit

ФОТО: Armando Gallo / ZUMAPRESS.com

17-летняя Вайолет (Эль Фаннинг, "Роковое искушение", "Трамбо") живет с матерью на небольшой ферме на острове Уайт. 

Она занимается домашними делами, обслуживает столики и учится в школе, но c трудом сходится с другими людьми. Эта застенчивая девушка-подросток мечтает вырваться из родного городка, чтобы заняться страстно любимым ею пением. При помощи необычного наставника она принимает участие в местном конкурсе, который станет испытанием ее стойкости, таланта и амбиций. Полный музыки фильм "За мечтой" - простая и стильная версия истории о Золушке.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 12 апреля!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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