«Великая война была здесь»: появился впечатляющий тизер восьмого сезона «Игры престолов»

Теперь канал HBO опубликовал новый тизер финального сезона сериала и на этот раз – не сюжетный. Называется он "Последствия". Ролик опубликован на Youtube-канале шоу.

В новом ролике нет ни одного из основных героев сериала. Все, что видит зритель – это разрушенный замок Винтерфелл и брошенный во дворе валирийский меч Джона Сноу Длинный коготь. Судя всему – замок падет перед Королем ночи.

В тизере также можно рассмотреть лежащие в снегу знак десницы королевы Дейенерис, который носит Тирион Ланнистер, принадлежащий Арье Старк меч Игла, разрушенное кресло-каталку Трехглазого ворона Брана Старка, золотую руку Джейме Ланнистера и цепь с драконами Дейенерис Таргариен. Неужели все они погибну или станут Белыми Ходоками? Такую догадку подкрепляет и новый постер сериала. На нем изображены все ключевые герои "Игры престолов", включая и Серсею Ланнистер. Они будто мертвы и или уснули и заморожены во льдах.

ФОТО: HBO