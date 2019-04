«Великая война была здесь»: появился впечатляющий тизер восьмого сезона «Игры престолов»

Напомним, создатели сериала решили показать зрителям не только восьмой сезон сериала, но и двухчасовой документальный фильм "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch), снятый британским режиссером и художником Жани Финлей. Также оператор телесериала Шон Сэвэдж рассказал, как создавалась легендарная сцена "Битвы бастардов".