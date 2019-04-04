Элизабет Херли призналась, почему в 53 года все еще одинока

Elizabeth Hurley ФОТО: Gartner / imago/Gartner

Этот год, предрекали астрологи, будет удачным для того, чтобы найти свою вторую половинку. И действительно, многие знаменитости в последние месяцы объявили о грядущей свадьбе. И даже те, кто о бракосочетании еще не задумывается, уже нашли новую любовь: от Селин Дион до Наоми Кэмпбелл. А вот британская актриса Элизабет Херли в последнем интервью призналась, что страдает от одиночества. Ей в этом году исполнится 54 года, а жениха на горизонте не предвидится.

Кадр из фильма (1999) ФОТО: Rights Managed / NEW LINE CINEMA / Ronald Grant A

Между тем Элизабет – настоящая красавица, которая выглядит вдвое моложе своих лет. Похоже, не случайно самой известной ее киноролью стала сексуальная дьяволица в фильме «Ослепленный желаниями». С тех пор минуло 18 лет, а Элизабет ничуть не изменилась. Кажется, она и сама заключила договор с какими-то потусторонними силами, чтобы оставаться вечно юной и соблазнительной.

Кадр из фильма (1999) ФОТО: Rights Managed / WALT DISNEY PICTURES / Ronald Gr

Но почему-то мужчин ее красота не притягивает. Или Херли сама не хочет отношений?

«Было бы замечательно влюбиться в кого-то, но я не могу найти того, кто будет разделять мои вкусы и жизненные принципы, – пожаловалась актриса. – Все мои парни, мужья и женихи были моими лучшими друзьями, но после разрыва я понимала, какая пропасть на самом деле лежала между нами».

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Элизабет рассказала, что старается быть счастливой, живя в своем коттедже за городом. «Я провожу половину дня за ноутбуком. С хвостиком, в уггах и спортивных штанах, и я счастлива, что могу себе это позволить. Там я готовлю, сама варю варенье, занимаюсь садоводством. Много гуляю и много сама работаю в саду».

Кадр из фильма (1994) ФОТО: Rights Managed / METRODOME FILMS / Ronald Grant A

С таким подходом Лиз, конечно, сложно найти подходящего мужчину – вряд ли суперзвезду привлекут садовники из ближайших коттеджей. Тем более мужчин в жизни у нее было достаточно – и почти все знаменитые красавчики.