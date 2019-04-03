Звезда «Гарри Поттера» превратился из толстяка в мачо

В фильмах о волшебнике актер играл отрицательного персонажа Грегори Гойла, приспешника Драко Малфоя – врага Гарри Поттера. Сниматься в картине Джошуа начал, когда ему было 13 лет. В 2001 году на экраны вышел первый фильм, а в 2011-м – последний. То есть 10 лет мы знали Хердмана как Гойла. На первых снимках с красных дорожек актер выглядит несуразным подростком. Он пухленький, прыщавый и совсем непримечательный. Не то что Том Фелтон, который сыграл красавчика Драко Малфоя, у него не было отбоя от поклонниц, а Хердмана никто не замечал. Он был из той категории подростков, на которых не обращают внимания девочки и даже смеются. Но спустя годы все изменилось. Фелтон сильно постарел, растерял свою привлекательность и популярность, а Хердман, наоборот, расцвел.