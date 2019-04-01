Красная дорожка для супергероя и его друзей: в Голливуде прошла премьера «Шазама!»
В минувший четверг в Голливуде состоялась торжественная премьера новой комедии от DC «Шазам!». Смотри, кто там был!
Отметим, что в рамках Apollo Noortekas в Таллинне, Тарту и Пярну состоится не только премьерный показ ленты, но и розыгрыш призов. Билеты на сеанс можно купить ЗДЕСЬ!
Apollo Noortekas - это вечер, полный суперспособностей, призов и впечатлений. Начало в 7 вечера!
Каждый из нас время от времени чувствует себя супергероем, а воспитаннику колледжа повезло больше всех: он может превращаться в него. Все бы ничего, но 14-летний Билли Батсон может превращаться во взрослого! супергероя Шазама. Такой способностью его наградил один волшебник. В итоге: божественно красивый внешне и ребенок внутри Шазам наслаждается взрослой версией самого себя, но поступая при этом как подросток.
Фильм выходит в прокат с пятого апреля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!