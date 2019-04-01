Красная дорожка для супергероя и его друзей: в Голливуде прошла премьера «Шазама!»

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Каждый из нас время от времени чувствует себя супергероем, а воспитаннику колледжа повезло больше всех: он может превращаться в него. Все бы ничего, но 14-летний Билли Батсон может превращаться во взрослого! супергероя Шазама. Такой способностью его наградил один волшебник. В итоге: божественно красивый внешне и ребенок внутри Шазам наслаждается взрослой версией самого себя, но поступая при этом как подросток.