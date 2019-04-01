ТОП-7 кинопроката: вот какие фильмы выбирали жители Эстонии на минувших выходных!

Cнятый по мотивам романа Антона Хансена Таммсааре фильм «Правда и справедливость» уже шестую неделю подряд уверенно держится в топе эстонского проката. Фильм посмотрели уже 240 000 человек!
Представляем вам ТОП-7 самых кассовых фильмов в эстонском прокате!
ТОП-7 (29. – 31.03.2019):
1. Правда и справедливость (6134 зрителя / 6 неделя / 43 240,71€)
2. Королевский корги (5881 зритель / 2 неделя / 30 394,70€)
3. Как приручить дракона 3 (4636 зрителей / 4 неделя / 25 609,82€)
4. Дамбо (2914 зрителей / 1 неделя / 17 438,12€)
5. Мы (2698 зрителей / 2 неделя / 18 255,48€)
6. Мужики (1820 зрителей / 3 неделя / 12 524,22€)
7. Семья по-быстрому (1746 зрителей / 2 неделя / 11 076,24€)