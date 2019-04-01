Возможность, которую нельзя упустить! Посмотри «Шазам!» одним из первых и выиграй крутые призы!

Apollo Noortekas - это вечер, полный суперспособностей, призов и впечатлений. Начало в 7 вечера!

Четырнадцатилетний сирота Билли Бэтсон после встречи с древним волшебником обретает суперспособности. Ему достаточно прокричать слово «ШАЗАМ!», чтобы превратиться во взрослого супергероя, обладающего неуязвимостью, сверхсилой и суперскоростью. Правда, новыми способностями Билли пользуется безответственно — ради веселья и развлечений. Но скоро ему предстоит столкнуться со своим первым суперзлодеем в лице доктора Таддеуса Сиваны.

«Шазам!» — самый легкий и веселый фильм, выходивший в рамках вселенной DC.

Нельзя сказать, что Билли получает свои силы случайно, — древний волшебник Шазам выбирает его своим преемником, потому что юноша чист душой и помыслами. Однако для парня внезапно обретённая возможность превращаться в пуленепробиваемого взрослого, умеющего пулять молнии из рук, все равно становится огромным потрясением. И поначалу Билли понятия не имеет, что ему делать дальше.

Фильм во многом следует последней канонической версии происхождения персонажа, изложенной сценаристом Джеффом Джонсом и художником Гэри Фрэнком в 2012 году в рамках перезапуска DC-вселенной The New 52. Кстати, именно Джонс с Фрэнком переименовали героя в Шазама — до недавнего времени он носил имя Капитан Марвел. Поскольку персонаж с таким же именем был у издательства Marvel, DC пришлось называть комиксы про своего капитана «Шазам», из-за чего читатели путались и думали, что так зовут героя. В итоге эту ошибку узаконили.

«Шазам!» очень умело обращается с темами семьи, дома и принятия ответственности за свои силы и поступки. Билли не знал отца, а мать не видел с раннего детства. Он скитается по приёмным семьям, но нигде надолго не задерживается, потому что везде считает себя чужим. Билли отчаянно убеждает себя, что семья и привязанности — для слабаков, а лично ему никто не нужен. Но при этом он долгие годы ищет родную мать и даже не задумывается, почему та не пыталась найти его. Лишь когда до Билли дойдёт, что настоящая семья и дом — там, где тебе рады и готовы принять тебя таким, какой ты есть, он обретёт нужную ему целостность.

Взросления от Билли требует и свалившаяся на него сила шести «богов» (на самом деле не только богов, но и титанов и просто героев мифологии). Шазам неуязвим, способен летать, обладает сверхсилой и суперскоростью, но поначалу вместо помощи нуждающимся Билли пользуется этим для покупки пива, походов в стриптиз-клуб и заработка лёгких денег путем взлома банкоматов, продажи автографов и селфи с собой. Не лучшее поведение для того, кто предположительно чист душой, не находите?

— Быстро, дай мне ещё денег, я всё потратил!

— Но ты же пробыл там всего пять минут!

— Они были очень убедительны!

Лёгкой и раздолбайской атмосферы «Шазам!» добивается за счёт изобретательного сценария, полагающегося на остроумные диалоги, и актёрской игры. Юмор в фильме по большей части ситуационный, но не ограничивается шутками о разнице в возрасте, а актёры выкладываются на все сто.