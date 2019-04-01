Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан в третий раз стал отцом

Известный британский актер, звезда ленты "50 оттенков серого" Джейми Дорнан прокомментировал третью беременность жены.
У звезды и его жены Амелии Уорнер родилась еще одна девочка.
Это третья дочь 36-летних супругов, которые уже воспитывают пятилетнюю Далси и трехлетнюю Элву. Имя девочки пока неизвестно, как и точная дата ее рождения, пишет ТСН.
Радостной новостью поделилась сама Амелия, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлены три пары детской обуви.
"Так сильно горжусь своими потрясающими девушками. Это такая честь - быть их мамой. Чувствую себя невероятно везучей", - написала Уорнер, приурочив публикацию к дню Матери, который праздновали в Великобритании в воскресенье.
Напомним, о третью беременность Амелии стало известно в октябре, тогда официальные представители пары подтвердили, что пара действительно ждет малыша однако пол ребенка они тогда не рассекретили.