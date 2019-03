Пять фильмов, в основу которых легли жуткие реальные истории

Сам «сгусток» полностью растворился в воздухе за полчаса, прежде, чем кто-либо авторитетный успел его изучить, но история и слухи о нем еще долго циркулировали в американских газетах. К слову, вот здесь можно найти оригинальное сообщение под заголовком «A 'Saucer' Floats to Earth And a Theory Is Dished Up».