Пять фильмов, в основу которых легли жуткие реальные истории

Магические слова «основано на реальных событиях» притягивают зрителей – и режиссерам это хорошо известно. Причем, как правило, прежде всего речь идет о таких историях, которые будоражат воображение зрителей либо своей загадочностью, либо своей мрачностью, либо и тем, и другим, но в первую очередь – необычностью. Иногда в основу фильмов ложатся такие случаи, в которые попросту сложно поверить. Так или иначе, писатели и режиссеры всегда с удовольствием брали сюжеты из реальной жизни, потому что правда бывает куда диковиннее вымысла. Мы собрали пять фильмов, которые лишний раз это доказывают.

«Ритуал» (2017)

Фильм ужасов, снятый по одноименному роману, может напомнить поклонникам жанра такую классику, как «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). Сюжеты действительно похожи: группа молодых людей, блуждающая по лесам, и нечто потустороннее и кровожадное, идущее за ними по пятам. Правда, в случае с «Ритуалом» все еще интереснее, потому что он вдохновлен реальной историей странного исчезновения пяти человек, произошедшей в США в 1978 году в округе Юба в Калифорнии. Случай получил большой резонанс из-за многочисленных загадочных и попросту необъяснимых обстоятельств, над которыми исследователи ломают голову по сей день (это даже окрестили «американским перевалом Дятлова»).

ФОТО: скриншот

Компания из пяти приятелей на машине отправилась в другой город на баскетбольный матч. Любопытно, что все пятеро, хотя и были дееспособными, при этом страдали легкими психическими или умственными отклонениями (сами не понимаем, как так сошлось, и тем не менее). После матча они должны были сразу же отправиться обратно, но близкие так и не дождались их возвращения. Позднее их машина была найдена в совершенно противоположной стороне, в горах, посреди леса в национальном заповеднике. По какой-то причине они бросили ее, хотя она была исправной. Трое из пяти пропавших были найдены в лесу мертвыми только спустя несколько недель поисков. Тело четвертого обнаружили в туристическом трейлере, предназначенном для заблудившихся туристов. При этом, хотя в трейлере было достаточно съестных припасов и топлива (плюс рация, чтобы связаться со спасателями), этот человек не вызвал помощь и умер от голода. Пятый исчез бесследно и так и не был найден. Все странности этого запутанного дела можно перечислять очень долго, а ясного ответа на вопрос, что произошло, не существует до сих пор. Некоторые исследователи (как и в случае с перевалом Дятлова) допускают любые варианты, вплоть до конспирологических или мистических, – один из них как раз показан в «Ритуале».

«Хостел» (2005)