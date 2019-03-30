Пять фильмов, в основу которых легли жуткие реальные истории

«Ритуал», который загадочнее «Ведьмы из Блэр», Стивен Кинг и отель «Стэнли» с призраками из «Сияния» и другие случаи.
Магические слова «основано на реальных событиях» притягивают зрителей – и режиссерам это хорошо известно. Причем, как правило, прежде всего речь идет о таких историях, которые будоражат воображение зрителей либо своей загадочностью, либо своей мрачностью, либо и тем, и другим, но в первую очередь – необычностью. Иногда в основу фильмов ложатся такие случаи, в которые попросту сложно поверить. Так или иначе, писатели и режиссеры всегда с удовольствием брали сюжеты из реальной жизни, потому что правда бывает куда диковиннее вымысла. Мы собрали пять фильмов, которые лишний раз это доказывают.
«Ритуал» (2017)
Фильм ужасов, снятый по одноименному роману, может напомнить поклонникам жанра такую классику, как «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). Сюжеты действительно похожи: группа молодых людей, блуждающая по лесам, и нечто потустороннее и кровожадное, идущее за ними по пятам. Правда, в случае с «Ритуалом» все еще интереснее, потому что он вдохновлен реальной историей странного исчезновения пяти человек, произошедшей в США в 1978 году в округе Юба в Калифорнии. Случай получил большой резонанс из-за многочисленных загадочных и попросту необъяснимых обстоятельств, над которыми исследователи ломают голову по сей день (это даже окрестили «американским перевалом Дятлова»).
Компания из пяти приятелей на машине отправилась в другой город на баскетбольный матч. Любопытно, что все пятеро, хотя и были дееспособными, при этом страдали легкими психическими или умственными отклонениями (сами не понимаем, как так сошлось, и тем не менее). После матча они должны были сразу же отправиться обратно, но близкие так и не дождались их возвращения. Позднее их машина была найдена в совершенно противоположной стороне, в горах, посреди леса в национальном заповеднике. По какой-то причине они бросили ее, хотя она была исправной. Трое из пяти пропавших были найдены в лесу мертвыми только спустя несколько недель поисков. Тело четвертого обнаружили в туристическом трейлере, предназначенном для заблудившихся туристов. При этом, хотя в трейлере было достаточно съестных припасов и топлива (плюс рация, чтобы связаться со спасателями), этот человек не вызвал помощь и умер от голода. Пятый исчез бесследно и так и не был найден. Все странности этого запутанного дела можно перечислять очень долго, а ясного ответа на вопрос, что произошло, не существует до сих пор. Некоторые исследователи (как и в случае с перевалом Дятлова) допускают любые варианты, вплоть до конспирологических или мистических, – один из них как раз показан в «Ритуале».
«Хостел» (2005)
«Хостел» и его сиквелы – из числа тех фильмов, которые хочется считать вымышленными от начала и до конца, однако, по словам их создателя Элая Рота, на идею его навело кое-что реальное – то, с чем столкнулся сам Рот. В «Хостеле» члены клуба «Элитная охота» выкладывают деньги за пытки похищенных туристов, и эту идею Рот взял совсем не «с потолка». Как он рассказал в этом интервью, однажды знакомый журналист прислал ему ссылку на некий сайт, где на полном серьезе рекламировался «отдых с убийством». «На сайте предлагалось следующее: вы едете в Таиланд, платите $10 тысяч, и заведение вам предоставляет "добровольца", которого вы можете убить выстрелом в голову. Да, уточнялось, что якобы принуждения здесь нет, человек знает, на что идет, и деньги, или их часть, должны пойти его родственникам. Так вы якобы могли спасти кого-то от нищеты, ну и, заодно, узнать, каково это – убить человека».
Создателя сайта – кем бы он ни был – Рот назвал «душевнобольным» (собственно, а как додумавшегося до этого психопата еще назвать?). Конечно, можно считать, что все это было шуткой в духе «темной стороны Интернета», но... кто знает.
«Изгоняющий дьявола» (1973)
В основу фильма «Изгоняющий дьявола» лег одноименный роман Уильяма Питера Блэтти, а тот, в свою очередь, признавался, что вдохновился статьей под заголовком «Priest Frees Mt. Rainier Boy Reported Held in Devil's Grip» («Священник спас мальчика из [города] Маунт Райнер, который, предположительно, был одержим дьяволом»), прочитанной им в газете The Washington Post в 1949 году.
Автор сообщения рассказывал, что в штате Мэриленд, в небольшом городке Маунт Райнер, два иезуитских священника совершили обряд экзорцизма над 14-летним мальчиком. Семья, которую коснулось несчастье, не исповедовала католицизм – по сведениямрежиссера «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина, они были лютеранами (протестантское течение, относящееся к христианству), и прежде, чем обратиться к католическим священникам, они успели побывать и у психологов, и у психиатров, и у множества других специалистов, которые ничем не смогли помочь. По сведениям очевидцев, мальчик после вселения беса обрел сверхспособности – например, он мог поднимать предметы и людей, которые по весу превосходили него, а также двигать вещи силой мысли. Кровать, на которой он лежал, перемещалась по комнате и иногда чуть ли не висела в воздухе. Сам мальчик вдруг заговорил на латинском языке, причем даже ругался на нем, хотя никто и никогда не преподавал ему этот язык. Статья была выпущена 29 августа 1949 года, но достоверно известно, что пострадавший, чье имя так и не было рассекречено, еще в мае того же года был отправлен в госпиталь при иезуитском университете Джорджтауна (Колумбия), где за ним еще какое-то время наблюдали. Любопытно при этом и то, что именно в 1949 году обучение в Джорджтаунском университете проходил Блэтти – возможно даже, что он знал об этой мистической истории больше от своих преподавателей, а также виделся или общался с этим мальчиком.
Капля» (1988)
О плотоядном пришельце из космоса, имеющем вид большого бесформенного сгустка (или «капли») и пожирающего людей, была написана книга и снято два фильма – оригинал 1958 года и одноименный ремейк, фильм ужасов 1988 года. И хотя кажется невероятным, что воображение создателей «Капли» могло поразить какое-то реальное событие, благодаря которому был изобретен такой сюжет, тем не менее, это правда. В 1950 году в США было якобы задокументировано странное происшествие, когда двое полицейских ночью увидели, как с неба спустился объект, похожий на парашют. Придя на место, где он приземлился, они увидели нечто бесформенное около двух метров в диметре, похожее на желе.
Внутри «желе» было что-то вроде кристаллов, причем оно распространяло дымку, поблескивало в свете фонарей и светилось, примерно как некоторые виды медуз. Несмотря на то, что находка представляла собой неведомо что, свалившееся с неба, пульсировала, как нечто живое (у всех очевидцев сложилось впечатление, что она и была чем-то живым), одному из офицеров пришла в голову прекрасная идея засунуть руку внутрь и посмотреть, что будет. Попавшая на его кожу субстанция почти мгновенно испарилась, оставив после себя «тонкий слой пены без какого-либо запаха».
Сам «сгусток» полностью растворился в воздухе за полчаса, прежде, чем кто-либо авторитетный успел его изучить, но история и слухи о нем еще долго циркулировали в американских газетах. К слову, вот здесь можно найти оригинальное сообщение под заголовком «A 'Saucer' Floats to Earth And a Theory Is Dished Up».
«Сияние» (1980)
«Сияние» Стэнли Кубрика – «вольная» экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который, в свою очередь, был основан на реальном случае, произошедшем с писателем. В 1974 году он вместе с женой Табитой посетил отель «Стэнли», знаменитый на всю Америку как «отель с призраками». Именно «Стэнли» впоследствии стал прототипом отеля «Оверлук», тоже расположенного в штате Колорадо и во многом похожего на своего реального «двойника». Считается, что за тот вечер и ночь, которую Кинг провел в практически пустом отеле (где они с женой были единственными постояльцами), ему самому пришлось стать очевидцем странных явлений. Он видел призраки детей в коридорах, призрачных танцоров в бальном зале, а также давно умершую горничную, которая все убирает номер 217 («тот самый» зловещий номер 217 фигурирует и в книге).
К тому же ему приснился кошмар, который вошел в «Сияние» в минимально переработанном виде – о том, как его трехлетнего сына преследует по коридору отеля похожий на змею пожарный шланг (если о призраках Кинг говорил в различных интервью, то о страшном сне он рассказал на своем сайте). Легко предположить, что у писателя попросту разыгралось воображение (к тому же известно, что как раз в тот период он боролся с алкоголизмом). Но чему бы Кинг ни был обязан вдохновением на самом деле, история о зловещем отеле, об отце, который борется со своими демонами и с пристрастием к алкоголю, и о его маленьком сыне, по мнению многочисленных поклонников романа, получилась просто необычайно убедительной и живой.