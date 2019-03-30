Стала известна причина расставания Леди Гаги с женихом

Слухи о расставании оскароносной певицы Леди Гаги с ее женихом Кристианом Карино появились после того, как на "Грэмми-2019" певица пришла в одиночестве и без помолвочного кольца. А уже в конце февраля эту информацию подтвердил журналистам представитель звезды.

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Причины разрыва тогда не сообщались. Однако многие из поклонников предположили, что причиной стала "химия" Гаги с Брэдли Купером, с которым певица сыграла в фильме "Звезда родилась".

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Однако только сейчас друзья звезды решили пролить свет и назвали причины расставания пары.

По сообщению издания Us Weekly со ссылкой на слова одного инсайдера из близкого окружения певицы, отношение Карино относительно невесты просто испортилось, а другой отметил, что Кристиан очень ревновал Гагу.

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"Это она разорвала с ним отношения. Он постоянно ревновал ее, пытался найти ее, писал. Ее друзьям он, кстати, не нравился", - признался инсайдер.

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