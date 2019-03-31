Неисправимый холостяк? Звезда Marvel Крис Эванс рассказал, что мешает ему в отношениях

«Я никогда не говорил, что собираюсь "уйти в отставку"», — сказал Эванс, тем самым опровергнув заявления о том, что он планирует завязать с актерством. По словам звезды, он лишь хочет больше времени уделять режиссуре и еще раз поставить фильм по хорошему сценарию.

В свои 37 лет Крис Эванс — единственный из всего каста «Мстителей», кто до сих пор не был женат и не имеет детей. Когда речь зашла о романтических отношениях и вещах, которые их портят, актер сказал следующее: «Я из тех, кто боится быть окруженным чрезмерным вниманием. Я всю жизнь был очень независимым. Отдохнуть в одиночку на природе — мой любимый способ провести время. Мне действительно нравится быть рядом с кем-то, кто имеет свое дело и сосредоточен на нем. Но когда кто-то просто перенимает все мои увлечения, мой стиль жизни — это ощущается словно удушье».