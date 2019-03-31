Пн, 1.04.2019
  • Кинозал
  • Около кино
  • Неисправимый холостяк? Звезда Marvel Крис Эванс рассказал, что мешает ему в отношениях

Неисправимый холостяк? Звезда Marvel Крис Эванс рассказал, что мешает ему в отношениях

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

CHRIS EVANS Avengers: Endgame (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс украсил собой обложку журнала The Hollywood Reporter и принял участие в фотосессии под руководством фотографа Остина Харгрейва. Актер опроверг слухи о том, что закончит свою карьеру после фильма «Мстители: Финал», а также рассказал, чего ждёт от романтических отношений.

«Я никогда не говорил, что собираюсь "уйти в отставку"», — сказал Эванс, тем самым опровергнув заявления о том, что он планирует завязать с актерством. По словам звезды, он лишь хочет больше времени уделять режиссуре и еще раз поставить фильм по хорошему сценарию.

Крис Эванс и Сиенна Миллер

ФОТО: SCANPIX

В свои 37 лет Крис Эванс — единственный из всего каста «Мстителей», кто до сих пор не был женат и не имеет детей. Когда речь зашла о романтических отношениях и вещах, которые их портят, актер сказал следующее: «Я из тех, кто боится быть окруженным чрезмерным вниманием. Я всю жизнь был очень независимым. Отдохнуть в одиночку на природе — мой любимый способ провести время. Мне действительно нравится быть рядом с кем-то, кто имеет свое дело и сосредоточен на нем. Но когда кто-то просто перенимает все мои увлечения, мой стиль жизни — это ощущается словно удушье».

Дженни Слейт

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Возможно, по этой причине самые стабильные отношения у Эванса сложились с его псом Джоджером, в обнимку с которым актер поздравил поклонников с Днем всех влюбленных в этом году. Самый продолжительный роман звезды был с Джессикой Бил, супругой Джастина Тимберлейка. А в 2016 году СМИ сообщили, что актер встречается с комедианткой Дженни Слейт, отношения с которой продлились несколько месяцев.

Напомним, премьера фильма «Мстители: Финал» в кинотеатрах Apollo состоится уже в конце апреля!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ