На любой вкус: главные теории относительно финала «Игры престолов»

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Тогда Семью Королевствами, против всех ожиданий, не будет править уже никто, – вместо этого Вестерос будет окончательно поделен на независимые территории. И если «верховным» – или же самым влиятельным – правителем при этом окажется Джон Сноу, у которого, в отличие от многих, нет стремления к единоличной власти, он только поддержит такой порядок.

Мы наконец узнаем, что скрывает лорд Варис

Если после 7 сезона у вас осталось впечатление, что Варису есть, что скрывать, то вы не одни. Конечно, речь идет об одном из главных интриганов Вестероса – естественно, у него есть тайны, – но фанаты «Игры престолов» в надежде разгадать секреты Вариса зашли весьма далеко, вспомнив про еще один вид магических существ в этой вселенной – русалок.

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Некоторые предполагают, что Варис – на самом деле представитель этого вида (расы?), не просто так постоянно носит длинные одеяния, и все это время преследовал далеко идущие цели во имя своего народа. Обоснования у этой теории, как и полагается, тоже есть. Каким образом в середине 7 сезона Варис так невероятно быстро добрался из Дорна в Миэрин, и попал на корабль Дейенерис? Он доплыл! В книжном фрагменте, когда Тирион угрожает, что Вариса выбросят за борт, тот загадочно отвечает: «Вы будете разочарованы результатом». Может быть, Варис рассчитывает, что драконы Дейенерис расплавят весь лед на севере, так что Семь Королевств превратятся в океан, где смогут жить одни русалки? Кто знает.

Теория о том, что Бран Старк – Король Ночи, не подтвердится

Смелое предположение, что Бран Старк и Король Ночи – это одно лицо, возникло среди фанатов во время выхода 7 сезона и с тех пор не теряет популярности, даже их внешность неоднократно сравнивали. Как такое может быть? Когда-то очень давно Король Ночи был человеком, а Бран, который умеет «путешествовать во времени», проник в его сознание и по каким-то причинам не сумел «вынырнуть» обратно, так что их с Королем Ночи личности слились воедино.

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Однако в то же время это чистой воды теория без доказательств и никаких основательных подтверждений в сериале у нее до сих пор нет. Как относиться к возможности, что Бран может оказаться главным злодеем, каждый решает для себя, хотя намного вероятнее, что в итоге он либо мирно доживет свой век как Трехглазый Ворон, либо будет в числе тех, кто не переживет Великую войну.

Война закончится победой Белых Ходоков

Здесь еще одна мрачная теория, но давайте посмотрим правде в глаза: ее тоже не назовешь необоснованной, достаточно просто посмотреть на закономерности, которыми с самого начала знаменит сериал. Герои в нем умирают направо и налево, причем максимально неожиданно и трагически, быть на «хорошей» стороне и играть по правилам – значит подставить себя под удар чуть ли не в самую первую очередь, справедливость если и торжествует, то редко.

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Злой рок, можно сказать, непрерывно висит над всеми, и уже давно ясно, что хороший конец в «Игре престолов» для кого бы то ни было можно считать скорее редким исключением. Между тем, в конце 7 сезона Король Ночи прибавил к своей армии Белых Ходоков и оживших мертвецов дракона и с его помощью легко проделал брешь в Стене, охранявшей Вестерос тысячелетиями. Несложно себе представить, как в дальнейшем их армия будет только стремительно расти (а «немертвый» дракон уже и так делает Короля Ночи практически непобедимым), в то время как люди до сих пор разобщены и заняты выяснением отношений между собой. Действительно ли кто-нибудь сможет противостоять Белым Ходокам, и кто сказал, что победа в решающей битве окажется не на их стороне?