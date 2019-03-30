На любой вкус: главные теории относительно финала «Игры престолов»

Каким образом Арья может свести счеты с Серсеей (и при чем здесь Мизинец), зачем Джону Сноу могут понадобиться драконы Дейенерис и что скрывает лорд Варис?
Фанаты сериальной адаптации, как и книжной саги Джорджа Мартина, годами анализировали и обсуждали сюжетные линии и героев, стараясь предугадать, каким будет конец.
Теперь уже скоро нам всем предстоит проверить свои догадки: премьера последнего, 8 сезона «Игры престолов» грядет 14 апреля этого года. Пока же дискуссии горячи, как никогда, а фанатских теорий о возможных концовках и финальных поворотах становится больше с каждым днем. От самых известных и популярных до неожиданных, странных и просто оригинальных – вот 15 из них для тех, кто уже начинает считать дни, потому что финал близко.
Арья в облике Джейме убьет Серсею
Теорию о том, что в конце именно Джейме убьет Серсею (чья участь – одна из главных интриг последнего сезона), слышали, наверное, все, и при всей изменчивости отношений этих двоих такой финал вполне может напрашиваться.
Во-первых и в главных, ни у кого нет такой длительной и неоднозначной связи с Серсеей, как у Джейме, который действительно может разорвать ее радикальным способом; во-вторых, Джейме – Цареубийца: что, если по иронии судьбы он «оправдает» свое прозвище, убив королеву?
Кроме того, Серсее было предсказано, что ее убьет «младший брат», – по мнению Серсеи, это указывало на Тириона, а по мнению сторонников популярной теории – на Джейме, хотя это и было бы как-то слишком уж просто. Другое дело, если Арья, которая умеет менять внешность, в свой час доберется и до главной виновницы бед своей семьи, использовав облик ее брата. Это хорошо завершало бы долгий «квест» Арьи и придавало бы пророчеству неожиданный смысл.
Тирион выживет, а вот Джейме – нет
Симпатии множества зрителей всегда были на стороне Тириона, и хочется верить, что за него не стоит сильно волноваться. В 7 сезоне Тирион говорил с Дейенерис о «выборе преемника». Это может – внезапно – означать, что Тирион мечтает, чтобы старый порядок с монархиями, который уже очень дурно зарекомендовал себя, уйдет в Вестеросе в прошлое, и ему на смену придет нечто вроде демократии. Но кто бы и как бы в итоге ни стал править Вестеросом, ему ведь наверняка понадобится мудрый советник – то есть именно такой, как Тирион; откровенно говоря, если кто и сможет поднять Вестерос из руин после того, как все закончится, то разве что он.
Другое дело – Джейме: если Джейме, по распространенной гипотезе, собственноручно убьет Серсею, то вряд ли долго проживет после этого. И Джейме, и Серсея говорили, что покинут этот мир так же, как и пришли в него – вместе, и действительно похоже, что судьба их ждет общая.
Тирион предаст Дейенерис
Конечно, все мы ждем от последнего сезона не только интриги и ответов на накопившиеся вопросы, но и фирменных неожиданностей, сюрпризов и потрясений. Как бы ни было сложно предсказать, что именно сериал приберег под конец, тема внезапных предательств в нем будет не полной, если изменником в решающий момент не окажется тот, от кого подобного ожидать, казалось бы, попросту нельзя.
Например, Тирион. Мог ли Тирион в седьмом сезоне сговориться с Серсеей, причем с условием, что ее еще пока не рожденный ребенок в будущем станет наследником трона (что для Серсеи было бы просто заветной мечтой)? Это бы объясняло, почему роман Джона и Дейенерис почему-то явно встревожил Тириона. Если бы теперь ребенок появился и у Дейенерис, это бы серьезно повредило всем его планам.
Дейенерис пожертвует жизнью, чтобы победить Белых Ходоков
С одной стороны, Дейенерис Таргариен – сильная претендентка на трон Семи Королевств, которая имеет на него законное право и все это время шла к своей цели упорно и последовательно. С другой – именно Дейенерис больше всего подходит на роль той, кто в решающий момент предпочтет защиту жителей Семи Королевств своим собственным интересам.
В сюжетной линии Дейенерис неоднократно подчеркивалось, что благо простых людей для нее – не пустой звук, поскольку она сама прошла путь от чуть ли не рабыни до королевы-освободительницы. А в видении, которое у нее было в Доме Бессмертных (второй сезон), Дейенерис проходит через полуразрушенный тронный зал в Красном замке (и мимо Железного трона), затем через ворота в Стене, и наконец попадает в шатер, где находит своих умерших мужа и сына. Это тоже можно понимать как пророчество и истолковывать вполне буквально: Дейенерис откажется от борьбы за трон и бросит все силы против Белых Ходоков, и, возможно, даже сыграет решающую роль в войне с ними, – однако ценой того, что «воссоединится» с мужем и сыном.
Джон Сноу, как последний из Таргариенов, станет править Вестеросом
Если Дейенерис погибнет, то самым законным – если не наиболее вероятным – кандидатом на окончательную «победу в Игре престолов» станет Джон Сноу. У этой теории предостаточно аргументов – начиная от того, что Джон тоже происходит из королевского семейства Таргариенов, заканчивая тем, что, вполне возможно, именно он – «Принц, что был обещан», или Азор Ахай (имя, упоминаемое в книгах), легендарный герой, «второе пришествие» которого, согласно пророчеству, должно навеки положить конец зиме. Все это только подкрепляет у многих фанатов веру в предположение, что, как ни печально, в последнем сезоне Дейенерис обречена.
Так или иначе, но Джон точно имеет на Железный трон ровно столько же прав, сколько Дейенерис. И вообще его победа для многих зрителей станет самой закономерной, ожидаемой, справедливой... Если только что-нибудь в 8 сезоне в очередной раз не перевернет все с ног на голову. И вообще, следует помнить, что в «Игре престолов» никто не может быть в полной безопасности.
Джон Сноу убьет Дейенерис
Ждет ли Джона и Дейенерис счастливое будущее? Некоторые верят, что да, несмотря на то, что с реалистичностью у такого финала есть достаточно проблем (уже хотя бы потому, что он явно не очень-то в духе сериала). И знаменитое пророчество об Азоре Ахае, которым может оказаться Джон, не сулит паре ничего хорошего, потому как для того, чтобы победить тьму, Азор Ахай пожертвовал своей любовью, – спрашивается, не будет ли Джон, вольно или невольно, вынужден поступить так же.
При этом союз Джона и Дейенерис и так заведомо не может быть безоблачным: и он, она – независимые правители и воины, которые трудно идут на уступки. Вопрос, не приведет ли это как минимум к тому, что они снова окажутся на враждующих сторонах, после победы над Белыми Ходоками, или же значительно раньше.
Драконов Дейенерис будет ждать печальный финал
Чтобы понять эту теорию, необходимо, прежде всего, помнить, что в «Игре престолов» достаточно много символизма. Хотя, может быть, и не так много, как полагают некоторые фанаты, и все же... На этот раз между легендой об Азоре Ахае и событиями в жизни Дейенерис отыскалась любопытная параллель.
В легенде говорится, что Азор Ахай, выковавший меч Светозарный (с помощью которого одержал верх над темными силами), пытался закалить свой меч трижды: с помощью воды (неудачно), пронзив сердце льва (снова неудачно), и наконец – финал по-мартиновски не для слабонервных – пронзив мечом сердце своей любимой жены (после чего меч был завершен и обрел магические свойства). Пользователь Reddit отметил ту же последовательность, сравнив процесс изготовления меча... с драконами Дейенерис: если после того, как Визерион погиб в воде, Рейгаль тоже погибнет, сражаясь с армией Ланнистеров – на чьем гербе изображен лев, – то после этого Дейенерис останется только пожертвовать Дрогоном, чтобы стать символическим подобием Азора Ахая. Если эта теория слишком оригинальна – то, пожалуй, оно и к лучшему, потому что на этом месте хочется воскликнуть «Только не драконов!».
«Принцем, что был обещан» окажется Дейенерис
Но, возможно, все еще не так мрачно для фанатов Дейенерис. Известное пророчество об «Избранном» в «Игре престолов» гласит, что Азор Ахай «возродится среди соли и дыма для последней битвы со злом, когда воссияет кровавая звезда, и пробудит драконов из камня», и, как водится, состоит сплошь из туманных мест.
На самом деле – и, возможно, к счастью для Дейенерис, – по одной из трактовок, слово «принц» на языке пророчества не имеет рода и может означать как мужчину, так и женщину. Более того, из всех «кандидатов» (кроме разве что Джона Сноу) чуть ли не самые четкие совпадения с пророчеством имеются у Дейенерис. Она родилась на острове Драконий Камень («среди соли»), «переродилась» в погребальном костре Дрого («среди дыма»), зажженном как раз когда в небе появилась красная комета («кровавая звезда»), и «пробудила драконов из камня»: драконы вылупились из окаменевших яиц прямо у нее на руках.
Мизинец, конечно, умер... но мы еще его увидим
Петир Бейлиш стал одной из жертв 7 сезона, но к моменту начала событий 8 сезона новость о его смерти, вероятнее всего, еще не достигла Королевской Гавани. Это открывает любопытную возможность для Арьи отправиться в столицу (где Мизинец еще не так давно пользовался большим влиянием) под его личиной.
Судя по всему, это возможно, поскольку Арья собственноручно убила Мизинца, и так уже было с Уолдером Фреем, чей облик Арья принимала в 7 сезоне. Вряд ли теперь Мизинцу будут особенно рады в Королевской Гавани, но если Арья действительно использует его личность как прикрытие, это позволит ей подобраться вплотную к людям, которым она жаждет отомстить (в том числе к Серсее), и это вполне может стать началом кульминационных событий.
Мейстеры будут на стороне Серсеи в войне против Дейенерис
Мейстеры – орден ученых и образованных людей – по природе своей должны быть противниками магии. Странные силы, которые возвращают мертвых к жизни, позволяют увидеть будущее в огне, а Арье – менять облик по своему усмотрению, не поддаются их рациональному подходу. Но если бы магия в Вестеросе прекратила существовать, мейстерам больше не пришлось бы соревноваться со жрецами и колдунами, когда дело касается тайных знаний.
По этой логике, мейстеров должно вполне устраивать жестокое правление Серсеи – до тех пор, пока оно гарантирует, что к власти не придет Дейенерис с ее драконами и магией. Вспомним, что оружием против дракона Серсею снабдил именно мейстер, пусть и бывший (Квиберн). И, возможно, в 8 сезоне мейстеры еще сыграют в конфликте свою значительную роль.
Сэм Тарли напишет хронику о войне с Белыми Ходоками, которая будет называться «Песнь льда и пламени»
В 7 сезоне Сэм сказал архимейстеру Эброзу, что историческому труду, который пишет Эброз, подошло бы более «поэтическое» название, чем «Хроника войн, последовавших за смертью короля Роберта Первого». Сам Джордж Мартин многозначительно замечал, что Сэм – самый близкий ему из всех героев саги: «Думаю, я был бы Сэмвеллом Тарли.
Мне он очень нравится. И, по-моему, он замечательный персонаж». Таким образом, Сэм может быть тем самым рассказчиком в «Игре престолов», на которого до сих пор мало обращают внимание (по сравнению с более популярными и известными героями), хотя он у всех на виду. И Сэм, пожалуй, как никто другой подходит на роль того, кто – возможно, годы спустя – мог бы излагать все известные нам события для потомков.
Железный трон не переживет войну
Вся борьба за власть в «Игре престолов» разворачивается вокруг Железного трона, – может ли быть так, что в конце концов сгинет даже само это яблоко раздора, и с чем в таком случае останется победитель (если он вообще будет)? Парадоксальная теория о том, что пресловутый Железный трон в Королевской Гавани так или иначе потеряет свое значение, как и сама столица, имеет смысл: фактически столица Семи Королевств существует только номинально, и на деле в Семи Королевствах уже очень давно нет единства, а война с Королем Ночи может только довершить этот распад.
Тогда Семью Королевствами, против всех ожиданий, не будет править уже никто, – вместо этого Вестерос будет окончательно поделен на независимые территории. И если «верховным» – или же самым влиятельным – правителем при этом окажется Джон Сноу, у которого, в отличие от многих, нет стремления к единоличной власти, он только поддержит такой порядок.
Мы наконец узнаем, что скрывает лорд Варис
Если после 7 сезона у вас осталось впечатление, что Варису есть, что скрывать, то вы не одни. Конечно, речь идет об одном из главных интриганов Вестероса – естественно, у него есть тайны, – но фанаты «Игры престолов» в надежде разгадать секреты Вариса зашли весьма далеко, вспомнив про еще один вид магических существ в этой вселенной – русалок.
Некоторые предполагают, что Варис – на самом деле представитель этого вида (расы?), не просто так постоянно носит длинные одеяния, и все это время преследовал далеко идущие цели во имя своего народа. Обоснования у этой теории, как и полагается, тоже есть. Каким образом в середине 7 сезона Варис так невероятно быстро добрался из Дорна в Миэрин, и попал на корабль Дейенерис? Он доплыл! В книжном фрагменте, когда Тирион угрожает, что Вариса выбросят за борт, тот загадочно отвечает: «Вы будете разочарованы результатом». Может быть, Варис рассчитывает, что драконы Дейенерис расплавят весь лед на севере, так что Семь Королевств превратятся в океан, где смогут жить одни русалки? Кто знает.
Теория о том, что Бран Старк – Король Ночи, не подтвердится
Смелое предположение, что Бран Старк и Король Ночи – это одно лицо, возникло среди фанатов во время выхода 7 сезона и с тех пор не теряет популярности, даже их внешность неоднократно сравнивали. Как такое может быть? Когда-то очень давно Король Ночи был человеком, а Бран, который умеет «путешествовать во времени», проник в его сознание и по каким-то причинам не сумел «вынырнуть» обратно, так что их с Королем Ночи личности слились воедино.
Однако в то же время это чистой воды теория без доказательств и никаких основательных подтверждений в сериале у нее до сих пор нет. Как относиться к возможности, что Бран может оказаться главным злодеем, каждый решает для себя, хотя намного вероятнее, что в итоге он либо мирно доживет свой век как Трехглазый Ворон, либо будет в числе тех, кто не переживет Великую войну.
Война закончится победой Белых Ходоков
Здесь еще одна мрачная теория, но давайте посмотрим правде в глаза: ее тоже не назовешь необоснованной, достаточно просто посмотреть на закономерности, которыми с самого начала знаменит сериал. Герои в нем умирают направо и налево, причем максимально неожиданно и трагически, быть на «хорошей» стороне и играть по правилам – значит подставить себя под удар чуть ли не в самую первую очередь, справедливость если и торжествует, то редко.
Злой рок, можно сказать, непрерывно висит над всеми, и уже давно ясно, что хороший конец в «Игре престолов» для кого бы то ни было можно считать скорее редким исключением. Между тем, в конце 7 сезона Король Ночи прибавил к своей армии Белых Ходоков и оживших мертвецов дракона и с его помощью легко проделал брешь в Стене, охранявшей Вестерос тысячелетиями. Несложно себе представить, как в дальнейшем их армия будет только стремительно расти (а «немертвый» дракон уже и так делает Короля Ночи практически непобедимым), в то время как люди до сих пор разобщены и заняты выяснением отношений между собой. Действительно ли кто-нибудь сможет противостоять Белым Ходокам, и кто сказал, что победа в решающей битве окажется не на их стороне?