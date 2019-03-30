Стивен Кинг назвал новое «Кладбище домашних животных» «чертовски хорошим» фильмом
Стивен Кинг периодически поддерживает новые проекты по его романам, вот и мимо новой экранизации «Кладбища домашних животных» он не прошел, пишет Союз.
В беседе с Entertainment Weekly писатель довольно эмоционально описал свои впечатления от работы Кевина Колша и Денниса Уидмайера:
Это чертовски хорошо! Это действительно отличный фильм. Это взрослый фильм. Он не похож на истории о 12 полуголых подростков, убитых в летнем лагере
Далее Кинг упомянул пару других ярких представителей жанра в современном кинематографе, правда, от одного режиссера:
За последнее время было несколько фильмов, которые были успешными. Такие фильмы ужасов, как "Прочь" Джордана Пила. Я думаю, и "Мы" окажется отличным.
Новая адаптация романа «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга появится в кинотеатрах уже в начале апреля!
По сюжету семья переезжает из Бостона в небольшой городок Ладлоу, в дом рядом с загадочным кладбищем домашних животных. Его смотритель предупреждает главу семейства: кладбище — нехорошее место, средоточие зла. По легенде оно может воскрешать мертвых, но возвращенцы с того света уже не те, что были прежде. Разумеется, семье придется столкнуться с силами кладбища в полный рост.
Режиссерами новой версии выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер («Крик»), в продюсерах проекта — Лоренцо Ди Бонавентура.
Предыдущая экранизация романа ужасов вышла в 1989 году, картину сняла Мэри Ламберт.
В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 5 апреля, а премьера состоится уже в четверг, 4 апреля!