Стивен Кинг назвал новое «Кладбище домашних животных» «чертовски хорошим» фильмом

Это чертовски хорошо! Это действительно отличный фильм. Это взрослый фильм. Он не похож на истории о 12 полуголых подростков, убитых в летнем лагере

За последнее время было несколько фильмов, которые были успешными. Такие фильмы ужасов, как "Прочь" Джордана Пила. Я думаю, и "Мы" окажется отличным.

По сюжету семья переезжает из Бостона в небольшой городок Ладлоу, в дом рядом с загадочным кладбищем домашних животных. Его смотритель предупреждает главу семейства: кладбище — нехорошее место, средоточие зла. По легенде оно может воскрешать мертвых, но возвращенцы с того света уже не те, что были прежде. Разумеется, семье придется столкнуться с силами кладбища в полный рост.