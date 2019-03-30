Сб, 30.03.2019
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Стивен Кинг назвал новое «Кладбище домашних животных» «чертовски хорошим» фильмом
В кино уже на этой неделе!

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Pet Sematary.

ФОТО: Kerry Hayes / AP

Стивен Кинг периодически поддерживает новые проекты по его романам, вот и мимо новой экранизации «Кладбища домашних животных» он не прошел, пишет Союз.

В беседе с Entertainment Weekly писатель довольно эмоционально описал свои впечатления от работы Кевина Колша и Денниса Уидмайера:

Это чертовски хорошо! Это действительно отличный фильм. Это взрослый фильм. Он не похож на истории о 12 полуголых подростков, убитых в летнем лагере

Далее Кинг упомянул пару других ярких представителей жанра в современном кинематографе, правда, от одного режиссера:

За последнее время было несколько фильмов, которые были успешными. Такие фильмы ужасов, как "Прочь" Джордана Пила. Я думаю, и "Мы" окажется отличным.

Новая адаптация романа «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга появится в кинотеатрах уже в начале апреля! 

По сюжету семья переезжает из Бостона в небольшой городок Ладлоу, в дом рядом с загадочным кладбищем домашних животных. Его смотритель предупреждает главу семейства: кладбище — нехорошее место, средоточие зла. По легенде оно может воскрешать мертвых, но возвращенцы с того света уже не те, что были прежде. Разумеется, семье придется столкнуться с силами кладбища в полный рост.

Режиссерами новой версии выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер («Крик»), в продюсерах проекта — Лоренцо Ди Бонавентура. 

Предыдущая экранизация романа ужасов вышла в 1989 году, картину сняла Мэри Ламберт.

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 5 апреля, а премьера состоится уже в четверг, 4 апреля!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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