Сб, 30.03.2019
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  • Новые кадры! Радостная Марго Робби в образе Харли Квинн на съемках «Хищных птиц»

Новые кадры! Радостная Марго Робби в образе Харли Квинн на съемках «Хищных птиц»

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ФОТО: Vida Press

Уже довольно долго нам не удавалось подсмотреть на происходящее на съемочной площадке фильма Кэти Янь «Хищные птицы» по комиксам DC, однако теперь в Сеть проникло несколько новых кадров.

ФОТО: Vida Press

На новых снимках радостная Харли Квинн в исполнении Марго Робби несет поднос с коктейлями. Предположительно, коктейлями героиня хочет угостить Охотницу (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойю (Рози Перес) и Черную канарейку (Джерни Смоллетт-Белл). В этой дружной компании должна быть еще Кассандра Кейн - будущая Бэтгерл (Элла Джей Баско), однако все же она несовершеннолетняя.

ФОТО: Vida Press

Напомним, лента «Хищные птицы» выйдет на большие экраны в феврале 2020 года.

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