Новые кадры! Радостная Марго Робби в образе Харли Квинн на съемках «Хищных птиц»

Уже довольно долго нам не удавалось подсмотреть на происходящее на съемочной площадке фильма Кэти Янь «Хищные птицы» по комиксам DC, однако теперь в Сеть проникло несколько новых кадров.
На новых снимках радостная Харли Квинн в исполнении Марго Робби несет поднос с коктейлями. Предположительно, коктейлями героиня хочет угостить Охотницу (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойю (Рози Перес) и Черную канарейку (Джерни Смоллетт-Белл). В этой дружной компании должна быть еще Кассандра Кейн - будущая Бэтгерл (Элла Джей Баско), однако все же она несовершеннолетняя.
Напомним, лента «Хищные птицы» выйдет на большие экраны в феврале 2020 года.