Красота! Apollo Kino открывает в Риге первый и единственный кинотеатр с залом IMAX

В создание Apollo Kino вложено 7 миллионов евро, и это будет первый в Латвии кинотеатр с кинозалом IMAX, широким выбором сидячих мест, в том числе эксклюзивных, и еще небывалой для рижских кинотеатров возможностью – наслаждаться обедом на месте в кинозале.

Галерея: Кинотеатр Apollo Kino

Apollo Kino будет располагаться на втором этаже торгово-развлекательного центра Akropole, рядом со спортивным баром и развлекательным центром O’Learys.

Новый опыт для посетителей нового кинотеатра начнется уже с момента покупки билета, ведь Apollo Kino станет первым кинотеатром в Латвии, в котором посетители как билеты, так и выбранные напитки и закуски смогут купить в специально оборудованных кассах самообслуживания.

Посетителей будут ждать 9 разных кинозалов с общим количеством посадочных мест 1146, в том числе два зала киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.

Выбирая кинозал, посетитель сможет выбрать также один из трех видов посадочных мест – Клубные сидячие места с анатомически приспособленным высококачественным креслом, Двойные сидячие места с возможностью смотреть фильм, сидя вдвоем на диване, и места класса люкс – звездные сидячие места для особо удобного наслаждения кинофильмом без каких-либо помех.

“Мы осуществили значительные инвестиции, чтобы обеспечить клиентам высококачественный опыт просмотра кино. Кинотеатр оборудован новейшими и самыми качественными технологиями воспроизведения звука и изображения, и мы предложим своим зрителям особые, эргономические сидячие места и еще небывалый опыт наслаждения закусками и напитками прямо в кинотеатре – все это для того, чтобы сделать посещение кино настоящим приключением”, – говорит Эдгар Хартманис, руководитель Apollo Kino в Латвии.

Во всех аудиториях Apollo Kino установлены лазерные проекторы Barco 4K, которые обеспечат отличное качество изображения как в формате 2D, так и в формате 3D. Кинозалы оснащены звуковыми системами Dolby ATMOS и 7.1., обеспечивающими мощный и многомерный звук.

В первом и единственном в Латвии кинозале IMAX можно будет насладиться самым интенсивным опытом просмотра фильмов – он будет оснащен одной из новейших в мире системой лазерной проекции IMAX 3D и 12-канальной звуковой системой следующего поколения. Для обеспечения успешного опыта самообслуживания, как кинотеатр, так и спортивный бар, и развлекательный центр O’Learys будут оснащены большим количеством новых технологий.