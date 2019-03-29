Сб, 30.03.2019
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Вот это каст: Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден и Колин Ферт снимутся в военной драме «1917»

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Бенедикт Камбербэтч

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Новый проект оскароносного режиссера Сэма Мендеса может похвастаться впечатляющим актёрским составом. 

По сообщениям издания Variety, в военной драме под названием «1917» примут участие Колин Фёрт («Король говорит!»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Ричард Мэдден («Игра престолов»), а также Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж»).

Колин Фёрт

ФОТО: Fred Thornhill/REUTERS/Scanpix

Постановщик фильмов «Красота по-американски» и «007:Спектр» снимет фильм о Первой мировой войне.

Марк Стронг

ФОТО: FOX

Вчера об этом объявили представители студий DreamWorks Pictures и Universal Pictures. По официальным данным, съёмки фильма начнутся уже 1 апреля и пройдут в Великобритании и Шотландии. К основному актёрскому составу присоединятся также Эндрю Скотт, Джордж Маккей, Дэниел Мэйс, Эдриан Скарборо, Дин-Чарльз Чепмен и другие.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Сейчас известно, что «1917» расскажет об одном дне двух британских солдат в разгар Первой мировой войны.

Разработка военного проекта означает возвращение Сэма Мендеса к сотрудничеству со студией DreamWorks. Режиссер получил премию «Оскар» за свой первый фильм «Красота по-американски», а также снял для студии «Дорогу перемен» и «Проклятый путь». Мендес работает над сценарием совместно с Кристи Уилсон-Кернс, ответственной за сериал «Страшные сказки». Ранее официальная дата премьеры «1917» была назначена на 25 декабря этого года, однако позднее была перенесена на 10 января 2020 года.

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