Вот это каст: Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден и Колин Ферт снимутся в военной драме «1917»

По сообщениям издания Variety, в военной драме под названием «1917» примут участие Колин Фёрт («Король говорит!»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Ричард Мэдден («Игра престолов»), а также Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж»).

Колин Фёрт ФОТО: Fred Thornhill/REUTERS/Scanpix

Постановщик фильмов «Красота по-американски» и «007:Спектр» снимет фильм о Первой мировой войне.

Марк Стронг ФОТО: FOX

Вчера об этом объявили представители студий DreamWorks Pictures и Universal Pictures. По официальным данным, съёмки фильма начнутся уже 1 апреля и пройдут в Великобритании и Шотландии. К основному актёрскому составу присоединятся также Эндрю Скотт, Джордж Маккей, Дэниел Мэйс, Эдриан Скарборо, Дин-Чарльз Чепмен и другие.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Сейчас известно, что «1917» расскажет об одном дне двух британских солдат в разгар Первой мировой войны.